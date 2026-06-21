Auf nach Boston! Nach dem 2:1 (0:1) im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste sowie dem 0:0 zwischen den Vorrundenrivalen Ecuador und Curaçao ist der deutschen Nationalmannschaft Platz eins in Staffel E nicht mehr zu nehmen. Damit tritt der viermalige Weltmeister im Sechzehntelfinale am 29. Juni (22 Uhr MESZ/Liveticker bei mopo.de) in Foxborough bei Boston im Stadion des Football-Teams New England Patriots gegen einen Dritten an. Dieser kommt aus den Gruppen A, B, C, D oder F.

Damit gibt es noch 15 (!) mögliche Gegner für das erste deutsche K.o.-Spiel bei einer WM seit dem Finale 2014. Das FIFA-Reglement sieht für die Festlegung aller Duelle einer Mannschaft mit einem Dritten 495 (!) Kombinationsmöglichkeiten vor. Die 15 möglichen Gegner sind: Südkorea, Tschechien, Südafrika, Kanada, Schweiz, Bosnien-Herzegowina, Katar, Brasilien, Marokko, Schottland, Australien, Paraguay, die Niederlande, Japan und Schweden.

Viele Möglichkeiten, ein Ziel: New York

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Bis Julian Nagelsmann und sein Team Bescheid wissen, wird es dauern. Der Bundestrainer sieht das locker. „Die anderen Gruppen können wir ja nicht beeinflussen. Es kommt eine gute Mannschaft auf uns zu – mal früher, mal später. Aber es sind ohnehin alles gute Teams, die uns bevorstehen.“

Spätestens im Achtelfinale. Dort wartet in Philadelphia am amerikanischen Nationalfeiertag, dem 4. Juli (23 Uhr MESZ), möglicherweise der Erste der Gruppe I mit Frankreich, Norwegen und Senegal. Die weitere Reise ginge fürs Viertelfinale (9. Juli/22 Uhr MESZ) zurück nach Foxborough. In der Vorschlussrunde müsste die DFB-Auswahl in Arlington bei Dallas ran (14. Juli, 21 Uhr MESZ), das Finale steigt am 19. Juli (21.00 Uhr MESZ) in East Rutherford nahe New York. Dort findet am Donnerstag (22 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) auch das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador statt. (sid/sil)