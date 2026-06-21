Deniz Undav schoss das DFB-Team bei der WM zum zweiten Gruppensieg gegen die Elfenbeinküste. Trotzdem wird er vermutlich erst einmal weiter auf der Bank Platz nehmen.

Er hat es schon wieder getan. Acht Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Deniz Undav im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste erst den Ausgleich für Deutschland (68.) und später dann auch noch das Siegtor in der Nachspielzeit (90.+4). Schon jetzt steht der DFB-Stürmer bei drei Joker-Toren bei dieser Weltmeisterschaft – in nur zwei Partien. Natürlich drängt sich da die Frage auf: Wann spielt Undav endlich von Anfang an?

Seine Statistik spricht Bände. 56 Minuten hat Undav bislang bei der WM 2026 auf dem Platz gestanden – und in dieser Zeit für drei Tore und zwei Vorlagen gesorgt. Alle elf Minuten ist der Angreifer des VfB Stuttgart an einem deutschen WM-Tor beteiligt. „Wenn er reinkommt, pusht er das Team einfach“, lobte ihn Jonathan Tah und betonte: „Das ist einfach überragend.“

Joker-Rolle von Undav ist schon lange Thema beim DFB

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Und trotzdem bleibt dem Knipser immer nur ein Platz auf der Bank. Schon vor WM-Start hatte Undavs Joker-Rolle – ein Dauerthema bei den Fans – für Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann gesorgt. Verändert hat der Coach daran nichts. Sowohl gegen Curaçao (7:1) als auch jetzt gegen die Elfenbeinküste (2:1) stand Undav nicht in der Startelf.

Deniz Undav (l.) lässt sich für sein spätes deutsches Siegtor gegen die Elfenbeinküste feiern. WITTERS

Der Erfolg gibt Nagelsmann recht. „Es läuft doch top gerade“, sagte der Bundestrainer nach dem Undav-Doppelpack gegen die Ivorer. „Mehr Decider bei einer WM sein als er momentan geht ja gar nicht.“ Ob er den bislang besten deutschen Torschützen der WM-Vorrunde kommende Woche gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) von Beginn an bringt, wollte Nagelsmann nicht verraten. „Kann sein, dass er mal von Anfang an spielt, aber es läuft ja so, wie es ist“, wiederholte er.

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Kromp und Streich würden Undav auf die Bank setzen

Geht es nach seinen Trainerkolleginnen und -kollegen, sollte Nagelsmann von seiner Strategie nicht abweichen. „Er ist jetzt in dieser Rolle und so jemanden brauchst du – er kommt rein und schießt seine Tore“, urteilte etwa Werder-Trainerin Fritzy Kromp in ihrer Rolle als ZDF-Expertin über Undav und prognostizierte: „Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt eine veränderte Rolle sehen werden.“

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Christian Streich pflichtete ihr bei. Der langjähriger Trainer des SC Freiburg weiß sehr genau, wie es ist, einen Top-Einwechselspieler auf der Bank zu haben – in Nils Petersen hatte er viele Jahre lang den besten Bundesliga-Joker in seinem Kader. „Irgendwann kommt ein Moment und dann sagst Du: Jetzt ist der Moment“, sagte Streich über eine mögliche Startelf-Nominierung von Undav, zog aber gleichzeitig die Parallele zu Petersen: „Nils hat ja auch mal von Anfang an gespielt, so ist das nicht. Aber ich bin mir sicher, wenn er häufiger in der Startelf gestanden wäre, wäre er kein Nationalspieler geworden. Er war als Joker ja super.“

Undav: Entscheidung liegt bei Nagelsmann

Ob ab der ersten oder ab der 60. Minute – für seine Mitspieler ist Undav ein echter Gewinn für das deutsche Team. „Deniz ist ein absoluter Killer vor dem Tor, der braucht nicht viele Chancen. Das ist einfach nur Qualität“, sagte DFB-Teamkollege Nadiem Amiri über den Stürmer, dem er das zwischenzeitliche 1:1 gegen die Elfenbeinküste vorbereitet hatte. Auch dank Undav sei die Stimmung im Land herausragend, findet er: „Ich glaube, so einen Zusammenhalt hatte Deutschland lange nicht mehr. Wir können alle stolz auf uns sein.“

Und Undav selbst? Der gibt sich maximal bescheiden. „Keine Ahnung, was ich richtig mache. Ich stehe einfach richtig“, scherzte er nach seinem Doppelpack. „Es gibt da bei mir auch nie eine Nervosität. Es ist nur ein Fußballspiel. Ich habe schon einige große Spiele gehabt und ich weiß, dass ich in jedem Spiel treffen kann. Die Rückendeckung von der Mannschaft und vom Trainerteam macht mir das auch einfach.“

Große Ansprüche, gegen Ecuador vielleicht mal in der Startelf zu stehen, möchte Undav nicht stellen. „Wir haben ein gemeinsamen Ziel. Wenn es gerade so gut funktioniert …“, sagte er und lächelte. „Es liegt am Bundestrainer. Er trifft die Entscheidungen. Ich glaube, es ist nur wichtig für die Spieler, die von der Bank kommen, dass sie sehen, dass sie Akzente setzen können. Das haben wir heute wieder mal gezeigt. Und das ist wichtig. Wir brauchen jeden Einzelnen.“