Der SC Freiburg verstärkt sich im Angriff mit einem jungen Nationalspieler aus Japan. Keisuke Goto kommt aus Belgien und bringt Tempo, Tiefgang und Torinstinkt mit – und soll in der kommenden Saison neue Optionen im Sturm eröffnen.

Der SC Freiburg rüstet für die anstehende Spielzeit im Angriff auf: Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, wurde der japanische WM-Stürmer Keisuke Goto vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht verpflichtet. Über Vertragsinhalte machte der Europa-League-Finalist der abgelaufenen Saison wie üblich keine Angaben.

„Mit Keisuke konnten wir einen spannenden Spieler mit interessanten Anlagen für uns gewinnen. Seine draufgängerische Spielweise wird uns guttun“, wurde Sportvorstand Jochen Saier zitiert. „Er sucht gerne die Tiefe, hat ein gutes Raumgefühl und zudem das Gespür, wie er sich im Strafraum verhalten muss“, fügte Saier an.

Saier lobt Spielweise und Entwicklungspotenzial von Goto

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Goto stand seit Sommer 2024 bei Anderlecht unter Vertrag, zuvor war er ein halbes Jahr an die Belgier ausgeliehen. In der vergangenen Saison war der 21-Jährige, der Teil des japanischen WM-Kaders ist, an die VV St. Truiden verliehen. Für den Klub erzielte er in der Jupiler Pro League in 28 Spielen zehn Tore und bereitete fünf Treffer vor.(sid/ggg)