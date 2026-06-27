Manchester City plant offenbar einen Mega-Transfer in England und will den englischen Nationalspieler Elliot Anderson zum teuersten Spieler der Insel machen. Die Ablösesumme könnte einen neuen Premier-League-Rekord markieren.

Elliot Anderson stand gegen Ghana erneut in der Startelf für die Three Lions. IMAGO / APL

Premiere-Ligue-Gigant Manchester City greift offenbar wieder einmal ganz tief in die eigene Tasche - und will den englischen Nationalspieler Elliot Anderson Medienberichten zufolge zum teuersten Transfer der Insel machen.

Mit seinem aktuellen Arbeitgeber Nottingham Forrest soll City sich bereits geeinigt haben, noch herrscht aber Uneinigkeit über die genauen Ablösemodalitäten. Inklusive aller Bonuszahlen steht eine Summe zwischen 140 und 150 Millionen Euro im Raum.

Rekord in England wackelt

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Sollte wirklich letztere Geldsumme fließen, würde der schwerreiche Klub aus Manchester auch den vom FC Liverpool im Vorjahr aufgestellten Transferrekord in England brechen. Für den schwedischen Nationalspieler Alexander Isak zahlten die Reds am Ende des letzten Transfersommers 145 Millionen Euro an den Ligarivalen Newcastle United.

Nationalteam und Medizincheck in den USA

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Momentan weilt der 23 Jahre alte Anderson mit seiner Landesauswahl in den USA, unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel stand der Mittelfeldspieler in den ersten beiden WM-Gruppenspielen gegen Kroatien (4:2) und Ghana (0:0) in der Startelf. Den Medizincheck soll er vor Bekanntgabe des Wechsels in Nordamerika absolvieren. (sid/ggg)