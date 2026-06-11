Der 39-Jährige leitet das erste WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft in Houston. Für den FIFA-Schiedsrichter ist es einer der größten Einsätze seiner Karriere.

Der international eher unerfahrene Schiedsrichter Jalal Jayed aus Marokko leitet den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag (19.00 MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Endrunden-Neuling Curacao. Das gab der Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt.

Unterstützt wird der 39 Jahre alte Jayed von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad an den Seitenlinien. Als Vierter Offizieller ist der Südafrikaner Abongile Tom im Einsatz. Die Video-Assistenten gab der Weltverband nicht bekannt.

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Jalal Jayed aus Marokko pfeift deutschen WM-Auftakt

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Jayed steht seit 2019 auf der Schiedsrichter-Liste der FIFA. In seiner Vita stehen insgesamt vier Einsätze beim Afrika-Cup, darunter das Spiel um Platz drei beim Turnier im vergangenen Jahr. Dazu pfiff er vier Spiele bei der U20-WM 2025. (dpa/sil)