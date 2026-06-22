Beim letzten deutschen Gruppenspiel der WM kommt erneut eine Schiedsrichterin zum Einsatz. Die US-Amerikanerin Tori Penso leitet die Partie gegen Ecuador und schreibt damit ein weiteres Kapitel in der WM-Geschichte der Unparteiischen.

Die amerikanische Schiedsrichterin Tori Penso wird das letzte deutsche Gruppenspiel gegen Ecuador leiten. IMAGO / Icon Sportswire

Wieder Frauenpower an der Pfeife bei einem abschließenden deutschen WM-Vorrundenspiel: Die US-Amerikanerin Tori Penso leitet die Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (22 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in New Jersey gegen Ecuador. Die DFB-Auswahl steht schon vor der Begegnung als Gruppensieger fest.

Vor vier Jahren in Katar pfiff die Französin Stéphanie Frappart das deutsche Spiel gegen Costa Rica (4:2) und sicherte sich damit ihren Eintrag in die Fußball-Geschichtsbücher. Frappart war die erste Schiedsrichterin, die bei einer Männer-WM zum Einsatz kam.

Penso überzeugte bereits bei ihrem ersten Einsatz

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Penso ist die Nummer zwei. Sie leitete bei der laufenden Endrunde am vergangenen Donnerstag bereits die Partie zwischen Tschechien und Südafrika (1:1). Dabei hinterließ die 39-Jährige einen guten Eindruck.

US-Trio unterstützt die Schiedsrichterin

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Unterstützt wird Penso bei der DFB-Begegnung von ihren Assistentinnen Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt (beide ebenfalls USA) an den Seitenlinien. Als Vierter Offizieller fungiert Campbell-Kirk Kawana-Waugh aus Neuseeland.

Die FIFA sorgte bei seinen Ansetzungen am Montag zudem dafür, dass es eine dritte WM-Schiedsrichterin geben wird. Katia Garcia aus Mexiko leitet am Freitag (1 Uhr/MagentaTV) das Spiel zwischen Tunesien und den Niederlanden. (sid/ggg)