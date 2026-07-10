Trotz des frühen Ausscheidens der DFB-Elf bei der WM 2026 ziehen die Sender ARD und ZDF eine positive Zwischenbilanz. Die Einschaltquoten seien befriedigend.

Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft haben die öffentlich-rechtlichen TV-Sender für ihre Übertragungen ein positives WM-Zwischenfazit gezogen. „Unsere Übertragungen sind weiterhin stark nachgefragt“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus. Auch die ARD zeigte sich „sehr zufrieden“ mit den bisherigen Zuschauerzahlen, erklärte Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die ersten 28 Spiele, die im Ersten zu sehen waren, seien „von durchschnittlich 5,197 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen“ worden, so Balkausky. Auch im ZDF sei die Einschaltquote sehr befriedigend: „Das Achtelfinale Portugal – Spanien sahen am vergangenen Montagabend fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF“, sagte Polus. Der Marktanteil von durchschnittlich klar über 40 Prozent sei gerade angesichts der Zeitverschiebung „ein gutes Ergebnis“.

Keine klaren TV-Ausreißer nach Deutschlands Aus

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Nachdem die deutsche Mannschaft im Sechzehntelfinale (1:2 gegen Paraguay) ausgeschieden ist, bleiben Ausreißer nach oben jedoch aus. „24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht man eben nur mit Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft“, sagte Balkausky: „Aber man sieht an den Zuschauerzahlen der K.o.-Runden, dass auch die nicht-deutschen Spiele viele Menschen interessieren, und dieses Interesse wird sicherlich hin zu den Halbfinals und zum Finale noch einmal ansteigen.“

Die TV-Sender werden bei der WM durch die 16 Spielorte in drei Ländern sowie 16 verschiedene Anstoßzeiten vor große Herausforderungen gestellt, die Vor- und Nachberichterstattung findet überwiegend in den Studios in Deutschland statt. Das ZDF sei „sehr zufrieden damit, dass wir dieses bisher größte Fußballturnier, zugleich das logistisch komplexeste, weitestgehend fehlerfrei übertragen können“, sagte Polus. (sid/mkw)