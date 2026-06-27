Wenn die Nationalelf spielt, geht es zunächst um Fußball – aber auch um mehr. Regelmäßig wird bei großen Turnieren auch die Frage verhandelt: Wofür steht das Team, das für Deutschland gegen den Ball tritt? Kurz gefragt: Wer sind „wir“ eigentlich? Die MOPO erkundigte sich bei zwei Professoren, ob ein neues Sommermärchen möglich ist.

Im „Sommermärchen“ 2006 präsentierte sich der WM-Gastgeber zwischen Flensburg, Aachen, München und Zwickau als fröhliche und einladende Nation, das frühe Aus in Katar 2022 wiederum wurde auch auf misslungene politische Botschaften rund um die Mannschaft zurückgeführt. Was können elf junge Männer im DFB-Trikot tatsächlich bewirken? Die MOPO bat Michael Mutz, Professor für Sozialwissenschaften des Sports in Gießen, und Berthold Vogel, Direktor des Soziologischen Forschungsinsituts Götttingen um ihre Einschätzung.

MOPO: Warum werden am Beispiel der Nationalmannschaft Fragen von Identität, gesellschaftlichem Zusammenhalt und Zugehörigkeit diskutiert: Was macht die Nationalelf zu dieser Projektionsfläche?

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Michael Mutz: Der internationale Spitzensport ist ein „Nationensport“: Hymnen, Fahnen, nationale Symbole sind allgegenwärtig. Beim Fußball ist es besonders leicht, nicht elf einzelne Sportler zu sehen, sondern eine Mannschaft, die Deutschland repräsentiert. Der Fußball ist zudem oft überfrachtet mit Narrativen darüber, wer „wir“ sind oder wie „wir“ sind: Man schreibt dem deutschen Fußball dann Tugenden wie Fleiß, Disziplin oder einen besonderen Teamgeist zu, den andere Nationen angeblich nicht hätten. Die ganze Erzählung, die den Fußball bei einem solchen Turnier einrahmt, dreht sich immer auch um die Frage des nationalen Selbstverständnisses.

„Weltmeisterschaften stiften Verbindungen“

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Berthold Vogel: Fußball ist sehr populär und die globale Sportart schlechthin. Dabei geht es um mehr als nur um Tore. Weltmeisterschaften stiften Verbindungen, schaffen Erinnerungen, bringen Menschen vor dem Bildschirm, in der Kneipe oder auf öffentlichen Plätzen zusammen. Menschen, die sich sonst nicht begegnen würden.

Mutz: In solchen Momenten - zum Beispiel im Biergarten - wird die Nation, die sonst ja eher eine abstrakte, gedachte Kategorie ist, dann zu etwas, das für 90 Minuten erlebt und gefühlt werden kann.

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Vogel: Auf eine besondere Weise schafft daher Fußball den Zusammenhalt, den wir uns oft für den gesellschaftlichen und politischen Alltag wünschen. Daher ist es auch nicht zufällig, dass der Fußball immer mit der politischen Stimmung in Verbindung gebracht wird. Der Fußball als Mannschaftsspiel macht deutlich, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen können. Und dass es vielleicht besser ist, ab und zu offensiv zu sein und nicht immer nur das zu verteidigen, was man schon hat. Geht es in den aktuellen Reformdebatten nicht genau darum?

Ist eine Nationalmannschaft tatsächlich in der Lage, die Stimmung in ihrem Land nachhaltig zu verbessern? Wie bewerten Sie in dieser Hinsicht das deutsche „Sommermärchen“ 2006? Und wäre dies grundsätzlich wiederholbar?

Vogel: Verbessern auf jeden Fall, ob das dann nachhaltig ist und wie lange es wirkt, das ist schwer zu sagen. Was aber schon interessant ist: Wir reden immer noch von diesem tollen Sommer 2006. Jeder weiß, was mit Sommermärchen gemeint ist. Das ist ein fester Bestandteil in unserer Erinnerung und verbindet sich mit dem Gefühl, dass wir ein gastfreundliches, entspanntes und fröhliches Land sein können, das auch dann noch feiert, wenn die eigene Mannschaft im Halbfinale verliert. Aber so einfach wiederholbar ist das wohl nicht.

Mutz: Eine Fußball-WM hat unter bestimmten Bedingungen tatsächlich das Potenzial, eine gute Stimmung und ein verbindendes „Wir-Gefühl“ zu erzeugen. Es braucht dafür aber besondere Bedingungen: Die DFB-Elf müsste sportlich lange im Turnier verbleiben, also erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen. Die emotionale Dramaturgie steigert sich ja vor allem in den K.o.-Spielen. Und sie müsste sich menschlich als sympathische, gut integrierte Mannschaft präsentieren. Das sind die Qualitäten, die dazu führen, dass sich viele Menschen mit der Mannschaft identifizieren möchten, noch stärker mitfiebern und ihre Zugehörigkeit auch nach außen darstellen – durch das Tragen der Trikots, das Schminken in den Nationalfarben, das Fähnchen am Auto.

„Das Wir rückt für einen Moment in den Vordergrund“

Vogel: 2006 gab es eine besondere Spielergeneration, einen interessanten Trainer, es war auch eine andere Weltlage –und wir haben uns nicht über Social Media, diese permanenten Vergleichsmaschinen, das Leben schwer gemacht. Dennoch: Das Sommermärchen zeigte, es geht auch anders. Und das sollte uns auch heute, in komplizierten Zeiten, Mut machen.

Mutz: Was entstehen kann, ist ein wertvolles, gemeinschaftsstiftendes Erlebnis: Das „Wir“ rückt für einen Moment in den Vordergrund, während ja sonst eher der Eindruck vorherrscht, dass Deutschland eine zunehmend polarisierte Gesellschaft ist. Ohne diese integrative Kraft der WM zu schmälern, muss man aber auch die Dauer dieses Effekts realistisch einschätzen: Das „Wir-Gefühl“ ist meist genauso schnell vorbei, wie es entstanden ist. Fußball schafft Gemeinschaftsmomente, ist aber nicht das Werkzeug, um tiefere gesellschaftliche Friktionen zu reparieren.

2022 ist die Nationalmannschaft an der Aufgabe, in Katar eine politische Botschaft „nach außen“ zu tragen, ziemlich gescheitert. Könnte es 2026 mit einer Botschaft „nach innen“ besser funktionieren? Und wenn ja, wie könnte diese lauten?

Vogel: Bitte keine Botschaften mehr! Die Nationalmannschaft sollte sich auf das konzentrieren, was sie gut kann. Fußball spielen, als Mannschaft, die zusammenhält und die auf diese Weise das Signal sendet: Keiner hat Erfolg nur für sich alleine. Zusammenhalt ist wichtig auf dem Platz und Zusammenhalt ist wichtig für eine demokratische Gesellschaft. Das reicht doch aus!

Mutz: Ich sehe das ähnlich: Der Versuch, die WM in Katar politisch zu nutzen, war ein klassisches Eigentor. Für einige ging die „One Love“-Armbinde zu weit, für andere war das Signal nicht klar genug und der Verzicht auf die Armbinde wurde als rückgratlos wahrgenommen. Am Ende wurde mehr über das Politische diskutiert als über das Sportliche. Natürlich ist die deutsche Mannschaft ein Symbol und hat die Möglichkeit, gesellschaftspolitisch auch ein Zeichen zu setzen. Dass man aber erwartet, dass die Spieler selbst während einer WM in eine politische Rolle schlüpfen, halte ich eher für eine Zumutung. Wenn eine Mannschaft, die aus Spielern mit sehr vielfältiger Herkunft besteht, erfolgreich ist und als selbstverständliches Abbild der Gesellschaft wahrgenommen wird, ist das auch eine wirksame Botschaft. Das muss gar nicht explizit ausgesprochen werden, damit es wirkt.

„E pluribus unum“, Einheit in der Vielfalt, heißt es im Siegel der USA, die diesem Motto derzeit nicht gerecht werden. Adoptiert die deutsche Nationalmannschaft gerade den Sinnspruch des WM-Hauptgastgebers?

Mutz: Die deutsche Mannschaft kann man als ein Symbol für Einheit und Vielfalt betrachten – das ist kein Widerspruch. Im besten Fall ist das Team ein Symbol für ein Deutschland, das seine Vielfalt in Erfolg übersetzt und als Identifikationsfläche für alle Menschen dient, die in Deutschland leben.

Vogel: Wir sind ein vielfältiges Land, diese Vielfalt ist gut, sie ist wertvoll, aber sie ist auch nur dann gut, wenn wir uns an gemeinsam verabredete Regeln halten und wenn wir bereit sind, eigene Interessen auch mal in den Hintergrund zu stellen und zu wissen: Mir geht es nur dann gut, wenn es auch meiner sozialen und natürlichen Umwelt gut geht. Wenn ein Fußballsommer das vermittelt, dann wäre doch schon viel gewonnen.





Mutz: Das wäre wünschenswert, aber das gelingt nicht automatisch. Sobald es nicht so gut läuft und der erhoffte Erfolg ausbleibt, kommen ganz schnell wieder Diskussionen auf, die leider auch ausgrenzende Züge annehmen können. Ich denke an 2018 und die harte Kritik an Mesut Özil, der in seiner Rücktritterklärung gesagt hat, er würde nur bei Siegen als Deutscher, bei Niederlagen aber als Migrant wahrgenommen. Die Nationalmannschaft kann also auch zur Projektionsfläche für Ablehnung werden. Ich glaube, ein Sinnspruch wie eben „E pluribus unum“, der muss sich vor allem in der Niederlage bewähren.

Vogel: Vielleicht sollte man Özils Fall aber auch nicht überbewerten. Mit ihm und gegen ihn wurde Politik gemacht, aber er hatte ja auch einen Eigenanteil. Andere Spieler wurden und werden auch kritisiert, aber reagieren souveräner als Özil. Überhaupt sollten wir uns beim Fußball weniger an denen orientieren, die klagen, sondern an denen, die positive Signale senden. Lukas Podolski war hier ein großartiges Beispiel, jetzt ist es Deniz Undav, der nicht jammert, sondern weiß, wo das Tor steht und dann sagt: Das habe ich alles meinen tollen Mitspielern zu verdanken. „E pluribus unum“ eben, das ist doch klasse!