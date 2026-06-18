36 Millionen Zuschauer sahen bisher bei der WM zu. Frankreich gegen Senegal lockte 6,5 Millionen Fans vor den Bildschirm.

Mats Hummels ist unter anderem neben Thomas Müller und Jürgen Klopp auch als Magenta-TV-Experte bei der WM dabei. IMAGO/Marc Bremer

Die Deutsche Telekom hat ein positives Zwischenfazit nach Abschluss des ersten Gruppenspieltags der XXL-WM gezogen. Insgesamt hätten an den sieben Turniertagen „mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer“ die Spiele auf der eigenen Streamingplattform MagentaTV verfolgt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Auf Platz eins lag dabei der 3:1-Sieg der Franzosen gegen Senegal. In der Spitze verfolgten 6,5 Millionen Fans die Partie, die nicht bei einem der öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt wurde.

Auch der überzeugende Auftakt der deutschen Mannschaft stieß trotz zeitgleicher Übertragung in der ARD auf großes Interesse.

In der Spitze 3,3 Millionen Zuschauer beim ersten DFB-Spiel

Anzeige

Das 7:1 des DFB-Teams sahen sich in der Spitze 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei MagentaTV an. „Das war unterm Strich die beste Woche, die wir bei MagentaTV jemals hatten. Die WM übertrifft unsere Erwartungen in jeglicher Hinsicht“, sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Im Vergleich zur Heim-EM vor zwei Jahren habe das Unternehmen „doppelt so viele Absätze erzielt“. Die kostenpflichtige Streamingplattform MagentaTV ist in Deutschland der einzige Anbieter, der bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada alle 104 Spiele live zeigt. Die Telekom setzt dabei auf ein prominent besetztes Expertenteam um Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels. (sid/sil)