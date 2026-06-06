„Warum nicht wir?“ Warum DFB-Testgegner USA an den Heim-WM-Titel glaubt

Mauricio Pochettino hatte seinen Julian-Nagelsmann-Moment im März. „Warum nicht wir? Warum nicht wir? Warum nicht wir? Wir müssen wirklich daran glauben, dass wir da sein können. Wir müssen träumen“, sagte der US-Nationaltrainer über eine Finalteilnahme und den Titelgewinn bei der Fußball-WM. Die USA um Superstar Christian Pulisic sind trotz ihrer Rolle als Co-Gastgeber zwar noch weiter von der Position eines Titelfavoriten entfernt als die DFB-Auswahl, aber der Argentinier Pochettino hält es wie Bundestrainer Nagelsmann mit dem Grundsatz: Wer mitspielt, muss auch gewinnen wollen. Und daran glauben.

Vor dem direkten Duell am Samstag in Chicago (20.30 Uhr MESZ/RTL) – dem letzten Test vor dem WM-Auftakt für beide – haben die USA allerdings wenig dafür getan, um den Traum mit guten Ergebnissen zu befeuern. Kurz nach der Pochettino-Rede gab es im Frühjahr ein 2:5 gegen Belgien und ein 0:2 gegen Portugal. Es waren die Niederlagen Nummer sieben und acht in Serie gegen europäische Teams. „Das war vielleicht ein kleiner Weckruf. Aber wir kommen am Ende schon dahin“, sagte Ex-Kapitän Tyler Adams nach den zwei Pleiten des Teams um Pulisic. Er musste allerdings auch zugeben: „Es ist schon eine Weile her, seit wir einen der großen Jungs umgehauen haben.“

Pulisic: USA wollen bei der WM in die K.o.-Runde

Dennoch: Alles andere als mindestens das Viertelfinale wäre eine Enttäuschung für die US-Boys um ihre Stars Pulisic (AC Mailand), Weston McKennie (Juventus Turin), Adams (AFC Bournemouth) und Sergiño Dest (PSV Eindhoven). Keine Generation an US-Fußballern war so gut ausgebildet und spielte bei so guten Klubs. Das einzige WM-Halbfinale gab es allerdings beim Debüt 1930, ins Viertelfinale ging es 2002. 2010, 2014 und 2022 war jeweils im Achtelfinale Schluss, 2006 in Deutschland schon in der Gruppenphase und 2018 verpasste das Team die Qualifikation komplett.

Seit dem 1:3 im Achtelfinale 2022 in Katar gegen die Niederlande habe sich die Mannschaft aber weiterentwickelt und gelernt, sagte Pulisic. „Die meisten Jungs gehen in diese WM, ja, etwas entspannter, vorbereiteter auf die großen Momente“, sagte der Profi der AC Mailand. „Jedes Spiel, jeder große Moment fühlt sich etwas einfacher an und du fühlst dich davor etwas wohler.“ In Gruppe D bekommen es die USA zuerst mit Paraguay zu tun, die weiteren Gegner sind Australien und die Türkei.

Torflaute von Pulisic endet – Pochettino optimistisch

Immerhin: Vor dem Duell mit Deutschland im Soldier Field gab es ein 3:2 gegen Senegal, die beiden Treffer von Ex-Bayern-Star Sadio Mané zum Ausgleich hinderten die Gastgeber in Charlotte nicht daran, sich ein dringend notwendiges Erfolgserlebnis zu holen.

Besonders wichtig: Die Torflaute von Pulisic endete. Acht Spiele lang, seit November 2024, hatte er nicht mehr für die USA getroffen. Und auch in Italien lief es nach starkem Saisonstart nicht mehr rund. Nach 10 Toren in 15 Spielen gab es in den 19 Partien seit dem 28. Dezember keinen einzigen Treffer mehr für Milan. Dass der 27 Jahre alte US-Anführer gegen Senegal das 2:0 erzielte, sorgte bei ihm und Trainer Pochettino für Erleichterung. „Ich freue mich für ihn, dass er nach so langer Zeit, einigen Monaten, wieder getroffen hat. Das ist ganz offensichtlich wichtig für unsere Spieler in der Vorbereitung auf die WM.“

USA bangen um Abwehrchef Richards vor Deutschland-Spiel

Wichtig wäre auch ein fitter Chris Richards. Der Verteidiger von Crystal Palace hat sich am 17. Mai die Außenbänder im Knöchel gerissen, seither ist seine WM-Fitness fraglicher als die seines an der Wade verletzten Ex-Bayern-Kollegen Manuel Neuer. Gegen Senegal reiste Richards gar nicht erst mit an den Spielort. Ob der wichtigste Abwehrspieler der USA gegen Deutschland auflaufen kann, war bis zuletzt unklar.

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Ein Fragezeichen steht auch hinter der Zukunft von Trainer Pochettino. Geholt wurde er 2024 nach dem frühen Aus bei der Copa América als Nachfolger von Gregg Berhalter als Projekt-Trainer für die Heim-WM. Seither wurde er mit einer Rückkehr zu den Tottenham Hotspur und einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, Gespräche mit Pulisic-Klub Milan bestätigte er zuletzt indirekt selbst. Allerdings zeigte sich der Argentinier auch offen für eine Verlängerung seines Vertrages über die WM hinaus. Das Abschneiden in den kommenden Wochen dürfte ein entscheidender Faktor sein. (dpa/sil)