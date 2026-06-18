Felix Nmecha ist der aufstrebende DFB-Star der ersten Turnierwoche. Sein Tor zum 1:0 läutete den 7:1-Kantersieg gegen Curaçao ein. Ein Bild von einem Gebet ging im Anschluss viral. Seine Botschaften stehen in der Kritik.

Felix Nmecha ist in aller Munde. Beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft glänzte der zentrale Mittelfeldspieler nicht nur als Torschütze, sondern war auch einer der prägendsten Akteure im deutschen Spiel. Nach dem Abpfiff ging zudem eine Szene viral, in der er gemeinsam mit Jonathan Tah und Spielern Curaçaos noch auf dem Platz betete. Auch dafür bekam er viel Anerkennung. Eine Szene, die berührend wirken kann – und zugleich Fragen aufwirft.

Nmecha beim Fußballspielen zuzusehen, ist ein Genuss. Der großgewachsene, aber dennoch elegant bewegliche Dortmund-Star ist nicht nur stark mit dem Ball am Fuß, sondern hat auch ein Gespür für Räume, den Blick für den Nebenmann und weiß, wann er defensiv zupacken muss. Die dominante, ballbesitzorientierte Spielweise der DFB-Auswahl scheint seinem Spiel gutzutun. So auffällig wie im Deutschland-Trikot agiert er beim unter Trainer Niko Kovac häufig eher biederen BVB nur selten.

Nmecha wurde in Hamburg geboren und wuchs in England auf

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Das Lob für seine Entwicklung, seine Fähigkeiten und aktuell insbesondere für seinen Auftritt beim 7:1 gegen Curaçao, bei dem er das wichtige 1:0 erzielte, ist die logische Konsequenz einer sportlich eindrucksvollen Entwicklung. Nmecha wurde in Hamburg geboren, wanderte als Kind früh mit seiner Familie nach England aus und erhielt seinen fußballerischen Feinschliff in der Akademie von Manchester City, ehe es ihn in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg verschlug. Es folgte der Wechsel nach Dortmund, die Nominierung für den DFB. Eine Karriere wie gemalt.

Umso genauer wird auf Nmecha geblickt – nicht nur auf den Fußballer, sondern auch auf den Menschen, der seinen Glauben öffentlich lebt. Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden. Christliche Werte wie Nächstenliebe, Gemeinschaft und Barmherzigkeit gehören zu den Grundpfeilern unserer Gesellschaft. Ein gemeinsames Gebet nach einem Fußballspiel kann deshalb auch als friedliches, verbindendes Zeichen verstanden werden.

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Nach dem Spiel beteten Spieler Curacaos gemeinsam mit den DFB-Stars Felix Nmecha und Jonathan Tah. IMAGO/Markus Ulmer





Nmecha betete mit Tah und Spielern Curacaos nach dem Spiel

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Wir sind Gegner im Spiel und nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder Felix Nmecha

„Wir haben ein kleines Gebet gemacht. Wir sind Gegner im Spiel und nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder“, sagte Nmecha auf die Szene angesprochen im TV-Interview. Ein Satz, der sympathisch klingt. Und doch bleibt bei vielen ein Unbehagen. Nicht wegen des Gebets. Nicht wegen des Glaubens. Sondern wegen früherer öffentlicher Äußerungen und Social-Media-Aktivitäten Nmechas, die mit genau diesen verbindenden Werten schwer vereinbar wirken.

Dass Nmecha für das gemeinsame Gebet mit Tah und Spielern Curaçaos nach dem Spiel Lob sowohl von Politikerinnen wie Katrin Göring-Eckardt als auch aus AfD-Kreisen erhielt, zeigt, wie unterschiedlich solche Bilder gelesen werden können. Die einen sehen darin vor allem ein Zeichen des Glaubens und der Gemeinschaft. Andere nutzen es, um eigene weltanschauliche Erzählungen daran anzuknüpfen.

Nmecha gehört dem evangelikalem Spektrum an

Gerade deshalb lohnt sich der differenzierte Blick. Es geht nicht darum, Religiosität unter Verdacht zu stellen. Die Ausübung des Glaubens ist ein Grundrecht. Es geht vielmehr um die Frage, welche Botschaften mit diesem Glauben verbunden werden – und wo persönliche Überzeugungen in die Abwertung anderer Menschen kippen.

Nmecha ist gläubiger Christ und wird dem evangelikalen Spektrum zugerechnet, also einer Strömung innerhalb des Protestantismus, die häufig eine sehr persönliche, intensive Beziehung zu Jesus betont. Dazu gehören für viele Gläubige auch Mission und Bekehrung. Das ist für sich genommen kein Problem. Problematisch wird es dort, wo religiöse Überzeugungen mit rückwärtsgewandten Rollenbildern, der Ablehnung von LGBTQ+ oder abwertenden Aussagen über Frauen verbunden werden.

Dortmund-Fans wollten BVB-Transfer verhindern

Genau deshalb geriet Nmecha in der Vergangenheit in die Kritik. Bei seinem Wechsel nach Dortmund protestierten Teile der BVB-Fanszene gegen den Transfer, weil sie seine Ansichten nicht mit den Werten des Vereins vereinbar sahen. Auch während seiner Zeit in Dortmund sorgte Nmecha mit Social-Media-Posts wiederholt für Aufsehen und wurde dafür auch von den BVB-Verantwortlichen kritisiert.

Felix Nmecha wird in Dortmund von Teilen der Fanszene kritisch gesehen. IMAGO/osnapix / Michael Titgemeyer

So verbreitete er etwa Beiträge des transfeindlichen US-Aktivisten Matt Walsh oder zeigte sich mit dem Buch „Understanding the Purpose and Power of Women“, dessen Inhalt stark traditionelle und aus heutiger Sicht problematische Rollenbilder propagiert. Außerdem teilte er Inhalte, in denen Homosexualität und Transidentität in die Nähe von Teufelsanbetung gerückt wurden.

Wofür steht Nmecha abseits des Platzes?

Das ist der Punkt, an dem aus persönlichem Glauben ein gesellschaftliches Problem werden kann. Wer als Nationalspieler eine große Bühne hat, erreicht viele Menschen – auch junge Fans. Und wer öffentlich Inhalte teilt, die LGBTQ+-Menschen abwerten oder Frauen auf überholte Rollenbilder festlegen, muss sich Kritik gefallen lassen. Das gilt umso mehr in einem Fußball, der sich nach außen Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt auf die Fahnen schreibt.

Das friedliche Gebet nach dem 7:1 der DFB-Auswahl kann also ein schönes Bild gewesen sein. Es kann aufrichtig gewesen sein. Es darf auch als Ausdruck von Gemeinschaft verstanden werden. Gleichzeitig verschwindet dadurch nicht die berechtigte Frage, wofür Nmecha abseits des Platzes steht – und welche Botschaften er mit seiner Reichweite unterstützt.

Nmecha als Botschafter von „Ballers in God“

Eine Rolle spielt dabei auch die Organisation „Ballers in God“, die vor allem auf Social Media christliche Botschaften über Fußball-Stars verbreitet und Nmecha prominent ins Zentrum stellt. Die Seite hat auf Instagram Hunderttausende Follower, darunter zahlreiche Fußballprofis. Auch vom HSV-Aufstieg wurden Bilder geteilt, etwa als Davie Selke mit Jesus-Shirt im Volksparkstadion jubelte. Hinter der Organisation, die auch Merchandising verkauft und christliche Retreats mit Gruppentaufen anbietet, steht der ehemalige englische Fußballprofi John Bostock.

Bostock besuchte Nmecha 2024 beim Champions-League-Finale im Beisein von Ben Fitzgerald. Fitzgerald ist Australier, lebt in Deutschland und leitet Awakening Europe, eine überkonfessionelle Erweckungsbewegung. In seinen Inhalten spricht er unter anderem von Wunderheilungen und Exorzismen. Ausgebildet wurde er an der Bethel School of Supernatural Ministry in Kalifornien.

Evangelikalismus in den USA mit politischem Einfluss

Solche Verbindungen müssen nicht automatisch bedeuten, dass Nmecha jede Haltung aus diesem Umfeld teilt. Aber sie zeigen, in welchen Kreisen seine öffentliche Religiosität wahrgenommen, aufgegriffen und verstärkt wird. Und sie erklären, warum manche Beobachter bei der Begeisterung über das Gebet auf dem Platz genauer hinsehen.

Denn in den USA haben evangelikale Bewegungen längst erheblichen politischen Einfluss gewonnen. Auch in Deutschland gibt es solche Strukturen, wenn auch bislang in deutlich geringerem Ausmaß. Gerade deshalb ist es wichtig, zwischen einem privaten Glaubensbekenntnis und einer politischen oder gesellschaftlichen Agenda zu unterscheiden.

Nmecha bleibt unter Beobachtung

Nmecha hat derzeit die größtmögliche Bühne: als deutscher Nationalspieler, als Torschütze, als Sympathieträger. Er darf seinen Glauben leben und zeigen. Zugleich darf und muss gefragt werden, welche Werte er öffentlich transportiert. Denn die Sehnsucht nach positiven Werten ist groß – nach Gemeinschaft, Halt, Respekt, Nächstenliebe. Genau diese Werte dürfen aber nicht dort enden, wo es um LGBTQ+-Menschen, andere Minderheiten oder Frauen geht.





Das Gebet auf dem Rasen kann ein verbindendes Bild sein. Es sollte aber nicht den Blick dafür verstellen, dass öffentliche Vorbilder Verantwortung tragen. Felix Nmecha ist ein herausragender Fußballer. Gerade deshalb wird man auch künftig genau hinschauen müssen, welche Botschaften er neben seinen Pässen, Toren und Zweikämpfen sendet.