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Hotelanlage des „Graylyn Estate“ als DFB-Quartier in den USA während der WM

Grüne Oase in North Carolina: die Hotelanlage des „Graylyn Estate“ Foto: hfr

paid„Fragen Sie mal die Franzosen nach“: DFB-Boss Rettig erklärt Quartiers-Wahl

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In den USA befindet sich der DFB-Tross schon, am Samstag (20.30 Uhr/RTL) steht der letzte Test gegen den Haupt-Gastgeber in Chicago an. Danach zieht die Mannschaft in ihr WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina. Mit dem Luxus-Hotel „The Graylyn Estate“ sind die Trainingsanlagen der Wake Forest University verbunden, auf denen Joshua Kimmich und Co. sich für die Spiele fit machen werden. Wie und weshalb die Wahl auf das beschauliche Örtchen fiel, erklärt der DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig, der von 2015 bis 2019 als kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli tätig war, im MOPO-Interview.

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