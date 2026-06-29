Das erste Mal heißt es für Deutschland bei dieser WM: Alles oder nichts. Gegen Paraguay will sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann von seiner besten Seite zeigen und beweisen, dass die 1:2-Niederlage gegen Ecuador nur ein Ausrutscher war. Im Sechzehntelfinale geht Deutschland als klarer Favorit in die Partie und will das Ticket für das mögliche Kracher-Achtelfinale gegen Frankreich ziehen. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Deutschland – Paraguay: Das WM-Spiel im Liveticker