Fußball-WM

Deutschland – Elfenbeinküste 0:0: Havertz mit erster Chance – Schlotterbeck beißt

Kai Havertz hatte gegen die Elfenbeinküste die erste Chance. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Die deutsche Nationalmannschaft ist bereit für ihr zweites Gruppenspiel. Gegen die Elfenbeinküste will das Team von Julian Nagelsmann den nächsten Sieg holen. Hier gibt es den MOPO-Liveticker zum Nachlesen.