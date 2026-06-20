Fußball-WM

Deutschland – Elfenbeinküste 0:0: Havertz mit erster Chance – Schlotterbeck beißt

Christopher Kleis Sportredakteur
Kai Havertz im Deutschland-Trikot im WM-Spiel gegen Curaçao in Houston.
Kai Havertz hatte gegen die Elfenbeinküste die erste Chance.

Die deutsche Nationalmannschaft ist bereit für ihr zweites Gruppenspiel. Gegen die Elfenbeinküste will das Team von Julian Nagelsmann den nächsten Sieg holen. Hier gibt es den MOPO-Liveticker zum Nachlesen.

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Nach dem fulminanten 7:1-Sieg zum WM-Auftakt gegen Curaçao wartet die nächste Aufgabe auf die DFB-Elf. Gegen die Elfbeinbeinküste wartet auf die deutsche Auswahl ein anderes Fußballer-Kaliber. Die Westafrikaner haben durchaus gute Kicker in ihren Reihen und sind ihrerseits mit einem 1:0 gegen Ecuador in die WM gestartet. Anpfiff ist um 22 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

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