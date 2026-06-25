Fußball-WM
Deutschland – Ecuador im Liveticker: Wer startet im letzten Vorrundenspiel?
Die deutsche Nationalmannschaft steht bereits sicher im Sechzehntelfinale der WM 2026. Im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador geht es vor allem um Selbstvertrauen. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.
Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) steht das DFB-Team bereits sicher im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026. Für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador vor allem darum, Selbstvertrauen zu tanken für die K.o.-Runde der WM. Bereits am Montag geht es für die deutsche Nationalmannschaft – die als Gruppensieger schon feststeht – in der Finalrunde gegen einen Tabellendritten weiter. Wie aber schlägt sich die deutsche Elf gegen Ecuador, für das es noch um alles geht? Anstoß in East Rutherford ist um 22 Uhr deutscher Zeit. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.
Das WM-Spiel im Liveticker
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