Fußball-WM

Deutschland – Ecuador im Liveticker: Wer startet im letzten Vorrundenspiel?

Die deutsche Nationalelf will auch zum Abschluss der WM-Vorrunde noch einmal jubeln. WITTERS

Die deutsche Nationalmannschaft steht bereits sicher im Sechzehntelfinale der WM 2026. Im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador geht es vor allem um Selbstvertrauen. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.