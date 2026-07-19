Thomas Tuchel steht in England trotz des WM-Erfolgs mit Platz drei weiter in der Kritik. Der frühere Tottenham-Profi Steffen Freund hält die Vorwürfe gegen den deutschen Nationaltrainer jedoch für überzogen.

Der frühere Tottenham-Profi und Europameister Steffen Freund hat Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gegen die Kritik an dem WM-Abschneiden seines Teams verteidigt.

Diese extreme Kritik hat Thomas Tuchel nicht verdient“, sagte der 56-Jährige in der TV-Sendung „Doppelpass“ von Sport1. „Die Medien spielen da eine große Rolle. Du hast englische Trainer und englische Experten. Und dann kommt ein Deutscher, der England zu einem Titel führen soll. Das ist natürlich nicht einfach, ich habe da sieben Jahre gelebt“, sagte Freund weiter.

Steffen Freund: Bronzemedaille „wichtig“ für Tuchel

Anzeige

Tuchel wurde in England vor allem für seine Wechsel und seine Taktik beim Halbfinal-Aus gegen Argentinien (1:2) kritisiert. Dass sein Team danach wenigstens das Spiel um Platz drei gegen Frankreich gewonnen hätte (6:4), sei für Tuchel „wichtig“, meinte Freund.

Wenn Olise das 4:4 macht und das Spiel kippt komplett, dann ist er wirklich infrage. Durch diesen Sieg gestern weiß ich: Er kriegt die Chance beim Heim-Turnier. Freund

„Wenn Olise das 4:4 macht und das Spiel kippt komplett, dann ist er wirklich infrage. Durch diesen Sieg gestern weiß ich: Er kriegt die Chance beim Heim-Turnier.“ 2028 findet die Europameisterschaft in England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland statt.

Anzeige









Anzeige

Auch Magath lobt Tuchels Arbeit – obwohl er ihn nicht mag

Auch der frühere Nationalspieler und Meistertrainer Felix Magath lobte Englands deutschen Coach. „Ich bin kein Freund von Thomas Tuchel. Weil Thomas Tuchel zu der Generation Trainer gehört, die selbst ein Spiel gewinnen wollen. Sie wollen nicht die Spieler gewinnen lassen, sondern die Trainer sollen das Spiel gewinnen. Dementsprechend coacht er ja“, sagte Magath.

Aber: Tuchel habe „eine Leistung abgeliefert, wie sie die Engländer seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben“. Seine Amtszeit sei ein Erfolg. (SID/ggg)