Kanada muss im ersten Spiel der Heim-WM gegen Bosnien und Herzegowina auf Kapitän Alphonso Davies verzichten. Der Profi des FC Bayern München macht nach seiner Muskelverletzung zwar Fortschritte, für einen Einsatz zum Turnierstart kommt die Partie jedoch noch zu früh.

Kanada-Coach Jesse March muss im ersten Spiel der Heim-WM gegen Bosnien und Herzegowina auf Kapitän Alphonso Davies verzichten. IMAGO / NurPhoto

Ausgerechnet der Superstar des Teams muss passen: Alphonso Davies von Bayern München wird Co-Gastgeber Kanada definitiv im WM-Auftaktspiel in Toronto fehlen.

„Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt“, sagte Nationaltrainer Jesse Marsch am Donnerstag.

Davies, etatmäßiger Kapitän der Kanadier, plagt eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Marsch hatte zuletzt bereits bezweifelt, dass der 25-Jährige am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im ersten WM-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina mitwirken kann.

Anzeige

Hoffnung auf Davies-Rückkehr in der Gruppenphase

Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein. Jesse Marsch

Für die weiteren Partien in der Gruppe B gegen Katar (18. Juni) und die Schweiz (24. Juni) in Vancouver machte Marsch Davies jedoch Mut. „Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein“, sagte der US-Amerikaner.

Anzeige

Indessen hatte der „kicker“ die Tage geschrieben, dass man beim FC Bayern hoffe, dass Davies „im Falle eines Gruppen-Aus überhaupt nicht zum Einsatz bei der WM kommt, andernfalls höchstens in der K.o.-Phase“.

Kanada peilt historischen Erfolg an

Anzeige

Kanada hofft beim Heimturnier auf seinen ersten WM-Sieg, hat aber auch das erstmalige Weiterkommen in die K.o.-Runde im Blick. Bei den bisherigen Teilnahmen 1986 in Mexiko und 2022 in Katar waren die Nordamerikaner ohne Punkt jeweils als Gruppenletzter ausgeschieden. (sid/ggg)