Mit Ecuador trifft Deutschland bei der WM auf ein Überraschungsteam, das voller Bundesliga steckt. Und das seinen größten Moment aller Zeiten ausgerechnet in Hamburg erlebt hat.

Ecuador ist längst kein Exot mehr. Fünfmal schon hat das zweitkleinste Land Südamerikas – etwa halb so groß wie Frankreich und fast zehnmal so viele Einwohner wie Hamburg – an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, einmal schaffte man es sogar ins Achtelfinale. Ansonsten aber ist das Land ziemlich exotisch: Dutzende Sprachen, Riesenschildkröten und ein Stadion in buchstäblich schwindelerregender Höhe – Ecuador steckt voller Besonderheiten. Und es hat den größten Moment seiner Geschichte ausgerechnet in Hamburg erlebt. Die MOPO stellt den deutschen WM-Gegner Ecuador vor.

Wer noch nie zuvor in Ecuador war, muss sich erst einmal an die Umgebung gewöhnen. Die Hauptstadt Quito liegt auf knapp 2800 Metern Höhe, also fast so hoch wie die Zugspitze – nur mit dem Unterschied, dass dort oben kein Berggipfel ist, sondern eine Millionenstadt. Und genau das nutzt die Nationalmannschaft, deren Spieler an die dünne Luft gewöhnt sind, gerne mal zu ihrem Vorteil gegenüber ihren Gegnern. Schwindelig spielen bekommt da eine ganz neue Bedeutung.

Ecuador: Hauptstadt, Fläche, Einwohner, Sprachen

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Hauptstadt : Quito

Einwohner : ca. 18 Millionen

Größe / Fläche : 256.370 km²

Unabhängigkeit : seit 24. Mai 1822 (von Spanien)

Währung : US-Dollar

Amtssprachen : Spanisch; regional auch die Varianten Kichwa und Shuar

Präsident: Daniel Noboa

Weil Ecuador auffällig viele Heimspiele gewinnt, hat die FIFA vor einigen Jahren sogar einen Beschluss gefasst, wonach Fußballspiele nicht mehr höher als 2500 Meter über dem Meeresspiegel ausgetragen werden dürfen. Inzwischen ist diese Regelung auf 2750 Meter angepasst und Quito hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und prompt schlägt das Team in der WM-Quali 2026 den haushohen Favoriten Argentinien (1:0) und trotzt Brasilien ein 0:0 ab. Dem Heimvorteil sei dank.

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Ecuador hat alles: Berge, Meer, Inseln und Vulkane

Doch nicht nur das Klima ist besonders in dem Land, das mitten in den Anden liegt, im sogenannten „Andenhochland“. Ecuador – wie der Name verrät, am Äquator gelegen – ist praktisch die komplette Welt in klein. Es gibt Berge (die Anden), aber auch das Meer (mit einer Pazifikküste im Westen); ein sehr fruchtbares und eher kühles Tiefland am Amazonas, aber eben auch einen tropischen Regenwald im Landesinneren. Und es gibt sogar aktive Vulkane in der Andenregion Sierra. Ein bisschen von allem, weshalb Ecuador als eines der vielfältigsten Länder der Welt gilt.

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Hohe Berge, viele bunte Häuser: So sieht Ecuadors Hauptstadt Quito aus. IMAGO

Berühmt ist das einst von den Inka besetzte und später von Spanien als Kolonie genutzte Land vor allem für eine Insel. Oder genauer gesagt für die Tiere, die diese Insel besiedeln. Die Galápagos-Inseln und die dort lebenden Galápagos-Riesenschildkröten sind mit bis zu 1,30 Metern und 250 kg die größten Schildkröten der Welt. Außerdem ist dort einst der Ursprung für die Evolutionstheorie des berühmten Forschers Charles Darwin entstanden. Bis heute ist Ecuador eines der artenvielfältigsten Länder der Welt.

23 Sprachen, schöne Blumen – und ganz viele Drogen

Vielfalt findet man in der südamerikanischen Nation ohnehin reichlich. So ist Spanisch zwar die offizielle Amtssprache, tatsächlich aber werden zahlreiche indigene Abwandlungen davon gesprochen. Offiziellen Angaben zufolge existieren in Ecuador 23 verschiedene Sprachen, von denen vor allem Kichwa und Shuar am häufigsten vorkommen. Ähnlich breit ist das Spektrum im Handel – die größten Export-Schlager aus Ecuador sind neben Erdöl, Bananen und Fisch kurioserweise Schnittblumen. Und Drogen.

Kriminalität und Drogen sind ein immer größer werdendes Problem in Ecuador. Dolores Ochoa

Drogen- und Bandenkriminalität sind ein großes Problem in dem eigentlich friedlichen Land, das aber dummerweise genau zwischen den Kokain-Hochburgen Kolumbien, Bolivien und Peru liegt. Zahlreiche Menschen in öffentlichen Ämtern sind korrupt, immer wieder werden Polizisten, Politiker und sogar Fußballprofis erschossen. Dass ein Großteil der ecuadorianischen Bevölkerung eher arm ist, begünstigt die Drogenmafia bei der zunehmenden Ausbreitung ihrer Drogen, deren Beliebtheit im Land seit einigen Jahren enorm ansteigt.

Profis aus Ecuador spielen in Europas Top-Ligen

Die mit Abstand größte Beliebtheit bei den Ecuadorianern aber genießt der Fußball. Die Menschen im Land sind im besten Sinne fußballverrückt, der Fußball ist für viele junge Menschen oft Ausweg und Hoffnung zugleich, sie trainieren ununterbrochen. Entsprechend hoch ist mittlerweile auch das Niveau der Spieler, die aus Ecuador kommen – und inzwischen längst nicht mehr in der heimischen Liga unterwegs sind. Nur zwei Spieler aus dem 26-Mann-Kader bei der WM 2026 spielen noch in Ecuador, die Hälfte von ihnen ist bereits in europäischen Top-Ligen unterwegs.

Die ecuadorianischen Fans bei der WM sind im besten Sinne fußballverrückt. Hu Xingyu

Trotzdem ist die Qualifikation für die WM fast ein kleines Wunder. Schließlich muss „La Tri“, wie sich die Nationalmannschaft in Anlehnung an die drei Streifen auf der Flagge nennt, mit -3 Punkten in die Südamerika-Quali starten – weil sie in der Qualifikation zur WM 2022 zuvor mit Byron Castillo einen Spieler mit mutmaßlich gefälschter Geburtsurkunde eingesetzt hat. Und dennoch landet Ecuador am Ende auf Rang zwei hinter Argentinien, noch vor Uruguay oder Brasilien. Die FIFA selbst jubelt daraufhin: „Ecuador kommt mit angezogener Handbremse zur WM – und überholt trotzdem fast alle.“

Ecuador: Trainer, WM-Kader, Sponsor, Weltrangliste

Trainer : Sebastián Beccacece

Kapitän : Enner Valencia

Sponsor / Ausrüster : Marathon Sports

Rekordspieler : Iván Hurtado

Kader-Wert : ca. 369 Millionen Euro (Transfermarkt.de)

Größter Erfolg : Einzug ins WM-Achtelfinale 2006

FIFA-Weltrangliste: 28. (Stand: 11. Juni 2026)

Zu verdanken ist das insbesondere der Abwehr. Untypisch für südamerikanische Mannschaften, setzt Ecuador nämlich nicht auf unterhaltsamen Offensivfußball, sondern auf konsequentes Verteidigen – und kassiert in 18 Quali-Spielen gerade mal fünf (!) Gegentore. Mittendrin: der Ex-Frankfurter Willian Pacho (gerade Champions-League-Sieger mit Paris Saint-Germain) und der Ex-Leverkusener Piero Hincapié (gerade Premier-League-Sieger mit dem FC Arsenal).

Größter Erfolg aller Zeiten fand in Hamburg statt

Neben den beiden Ex-Bundesliga-Spielern steckt auch jetzt noch zumindest ein klein bisschen Bundesliga in Ecuador. Angreifer Jeremy Arévalo steht seit der Winterpause beim VfB Stuttgart unter Vertrag, spielt allerdings überwiegend in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga und hat bislang gerade mal 32 Bundesliga-Minuten gesammelt. Deutlich bekannter ist da sein Sturmkollege John Yeboah, gebürtiger Hamburger, der in seiner Jugend für den SV Rönneburg und Türkiye Wilhelmsburg kickt und eine ecuadorianische Mutter hat, weshalb er seit der U20 nicht mehr für Deutschland aufläuft.

Ein Hamburger in Ecuador: John Yeboah ist in Harburg geboren und aufgewachsen. IMAGO/UWE KRAFT

Angeführt von Topstar und Rekordtorjäger Enner Valencia will „El Tri“ in diesem Jahr nun an den größten Erfolg aller Zeiten für ihr Land anknüpfen. Den gab es vor genau 20 Jahren – und zwar nicht irgendwo in den Höhen von Ecuador, sondern im Volksparkstadion in Hamburg. Mit einem 3:0-Sieg gegen Costa Rica zog der damals krasse Außenseiter bei der WM 2006 in Deutschland überraschend ins Achtelfinale ein, wo er knapp mit 0:1 an England scheiterte.

Im letzten Gruppenspiel gab’s damals übrigens auch das bislang letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel mit dem DFB-Team (0:3). Das ist zwei Jahrzehnte her, damals trafen noch Miroslav Klose und Lukas Podolski für die Deutschen. Und trotzdem soll sich 20 Jahre später die ecuadorianische Geschichte wiederholen – denn wieder geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen Deutschland. Und wieder will Ecuador danach in der K.o.-Runde stehen. Der einzige Unterschied: Der krasse Außenseiter von damals ist das mit europäischen Stars gespickte Team mittlerweile längst nicht mehr.