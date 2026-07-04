Das WM-Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich droht auszufallen. Grund dafür ist ein erwartetes Unwetter in Philadelphia.

Ousmane Dembélé und die Franzosen erlebten bereits in der Vorrunde ein von Unwettern beeinträchtigtes WM-Spiel. IMAGO/Abdulhamid Hosbas

Wenige Stunden vor Anpfiff des WM-Achtelfinales zwischen Paraguay und Frankreich droht ein erneutes Wetter-Chaos in den USA. Die für diesen Samstag (23 Uhr MESZ) angesetzte Partie in Philadelphia könnte kurzfristig abgesagt werden, heißt es von verschiedenen französischen und US-amerikanischen Medien übereinstimmend. Auch die FIFA blickt besorgt auf die Wetterprognose.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Risiko von wetterbedingten Verzögerungen hoch“, wird der Weltverband in Bezug auf die Austragung des französischen Achtelfinales vom Nachrichtenportal „franceinfo“ zitiert. Für den Anpfiff um 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr deutscher Zeit) sind schwere Unwetter vorhergesagt.

Frankreich bei der WM schon mal von Unwetter betroffen

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Frankreich und Unwetter – da war doch schon mal was bei dieser WM. Bereits das Vorrundenspiel gegen den Irak (3:0) war wegen eines Unwetters zum Chaos geworden. Die ebenfalls in Philadelphia ausgetragene Partie hatte wegen Blitzen und Starkregens in der Halbzeit mehr als zwei Stunden lang unterbrochen werden müssen. Nun droht ein ähnliches Szenario auch im Achtelfinale.

Über Hinweise auf der Anzeigetafel, dass ein Unwetter im Anmarsch ist, wurden die Fans in Sicherheit gebeten. IMAGO/France v Iraq

Problematisch in Philadelphia ist neben den erwarteten Extremtemperaturen von bis zu 46 Grad auch, dass das Heimstadion des NFL-Teams Philadelphia Eagles keine überdachten Tribünen besitzt. Bei Unwetter, Hagel oder Starkregen sind die Zuschauer ungeschützt. Ein großes Sicherheitsrisiko – weshalb bei dem WM-Austragungsort besondere Vorsicht geboten ist.

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FIFA schreibt bei Unwetter strenge Regeln vor

Während der Weltmeisterschaft gelten ohnehin besonders strenge Regeln, was das Wetter und die Sicherheit aller Beteiligten angeht. Bei einem Blitzeinschlag in einem Umkreis von 13 Kilometern (8 Meilen) um das Stadion muss das Spiel sofort unterbrochen werden, damit Spieler und Fans Schutz suchen können. Eine Mindestunterbrechung von 30 Minuten ist vorgeschrieben – und die Zeitspanne beginnt mit jedem Blitzeinschlag von null zu zählen.

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Zuvor hatte es bereits Überlegungen gegeben, ob auch das Achtelfinale zwischen Mexiko und England (Montag, 2 Uhr MESZ) wegen schlechter Wetter-Prognosen verlegt werden soll. Berichten zufolge war von einem sechs Stunden früherem Anstoß die Rede. Die FIFA entschied sich aber gegen eine Verschiebung der mexikanischen Partie.