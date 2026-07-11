Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht eine mögliche Verpflichtung von Jürgen Klopp als DFB-Coach kritisch. Vor allem eine gleichzeitige Werberolle für Red Bull hält der 81-Jährige für unvereinbar.

Auch der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht die Nähe des Wunsch-Bundestrainers Jürgen Klopp zu Red Bull kritisch. Er könne sich einen Bundestrainer mit Brause-Cap auf der Bank „keinesfalls vorstellen“, sagte der 81-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und ergänzte: „Sollte sich dies bewahrheiten, ich kann das noch nicht glauben, wäre es ein völliges No-Go.“

Warum? „Stellen Sie sich das doch mal eine Minute vor, dann stellt Red Bull demnächst die deutsche Nationalmannschaft auf“, sagte Zwanziger und warnte den DFB im Werben um Klopp davor, zu viel Einfluss des Dosen-Imperiums zuzulassen.

Kritik an möglichem Interessenkonflikt von Zwanziger

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„Red Bull will Macht gewinnen in den Sport hinein“, sagte Zwanziger. „Durch eine Person mit der neben dem Präsidenten wichtigsten Funktion im deutschen Fußball, vielleicht sogar die allerwichtigste.“

Stellen Sie sich das doch mal eine Minute vor, dann stellt Red Bull demnächst die deutsche Nationalmannschaft auf“ Zwanziger

Klopp hätte für den kolportierten Fall, dass er als Bundestrainer RB-Werbebotschafter bleiben würde, „zwei Loyalitäten: Einerseits will Red Bull mit ihm Geld verdienen, andererseits soll er als Bundestrainer die möglichst optimale Leistung für den deutschen Fußball erbringen“. Ein Ding der Unmöglichkeit.

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Wegen Klopp: Forderung nach klarer Trennung

Die Lösung liegt für Zwanziger auf der Hand: „Wenn es ihm so wichtig ist, Bundestrainer zu werden, dann muss er alles andere sein lassen. Deutscher Nationaltrainer ist ein Riesenamt in dieser Gesellschaft, immer noch und trotz der Dinge, die in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen sind. Der Bundestrainer kann nicht zwei Hüte tragen.“

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Die DFB-Spitze mit Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke ist auf dem Weg nach New York, um mit Klopp über dessen mögliches Engagement beim Verband zu verhandeln.

Weil der 59-Jährige als „Head of Global Soccer“ noch bis 2029 an Red Bull gebunden ist, könnte eine Ablöse fällig werden. Um diese zu umgehen, soll die Lösung erdacht worden sein, dass Klopp auch als Bundestrainer für das Unternehmen werben könnte. (sid/ggg)