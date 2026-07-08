Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko gilt aktuell der Fokus aus deutscher Fußball-Sicht vor allem der Berichterstattung bei MagentaTV. Der Grund: Mit Jürgen Klopp steht der designierte neue Bundestrainer regelmäßig am Mikrofon und stellt sich damit auch der Debatte um seine Person als möglichen Nachfolger von Julian Nagelsmann. So auch rund ums Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien.

Moderator Johannes B. Kerner und Thomas Müller sprachen noch einmal über das DFB-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Das lag vor allem daran, dass Müller erstmals wieder vor Ort als Experte dabei war, befindet er sich doch parallel zur WM in der Vorbereitung auf die weitere MLS-Saison. Da die Partie der Schweiz gegen Kolumbien aber in Vancouver stattfand, konnte Müller, der für die dort ansässigen Whitecaps spielt, wieder mit im Stadion sein. Immer wieder machte der Rio-Weltmeister Bemerkungen zum möglichen Engagement von Klopp als Bundestrainer. Irgendwann war es dem Wunschkandidaten des DFB zu viel.

Bevor Klopp unterbach, ging es um den Austausch mit Rudi Völler, der seinen Verbleib als DFB-Sportdirektor am Nachmittag bekannt gemacht und zuvor auch mit Klopp ein Gespräch geführt hatte. Da war Klopp in die Unterhaltung von Müller und Kerner noch eingebunden. „Wenn man dann liest, dass darüber nachgedacht wird, ob Rudi Völler mit mir kann im Fall des Falles, fand ich schon, dass es mal gut ist, dass wir mal miteinander direkt sprechen. Und da habe ich ihm gesagt: Also, an mir würde es nicht scheitern“, sagte Klopp.

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Klopp schwärmt von Völler

Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und Liverpool betonte dabei auch die Erfahrung von Völler und dass er selbst eben jene beim Verband nicht habe. „Wenn es so kommen sollte, dann wäre es so, dass es hilfreich ist, dass man jemanden da hat, der die Abläufe und alles kennt“, so Klopp. „Rudi auf der einen Seite mit seiner Fußball-Erfahrung und auf der anderen Seite auch mit seiner langjährigen Tätigkeit im Verband – wo ich, wenn ich es werden würde, keinerlei Erfahrung habe. Ich habe weder Nationalmannschaft gespielt noch irgendwann mal eine trainiert.“

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Als Müller und Kerner dann über Veränderungen im deutschen Fußball sprachen, unterbrach Klopp: „Das ist ein bisschen komisch, wenn ich zwischendrin stehe und dann dazu nichts sage. Das ist schon Quatsch“, sagte er: „Wir können jetzt weiterhin so tun, als wäre ich nicht da.“ Schon gehörte ihm das Wort. Klopp deutete an, dass er an einem langfristigen Engagement mit strukturellen Veränderungen interessiert sei, weil er in seiner Trainerlaufbahn immer so gearbeitet hätte. „Ich war lange bei Vereinen und mir war nie nur die erste Mannschaft wichtig“, sagte der 59-Jährige. Er wolle sich nicht nur alle vier Wochen an die Seitenlinie stellen und ein Länderspiel betreuen.

Klopp kündigt Veränderungen bei der Ausbildung deutscher Talente an

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Außerdem sprach er darüber, dass auch in der Ausbildung einiges zu tun wäre: „Dass wir nicht die besten Spieler der Welt haben und dann auch nicht 200 davon, hat unglaublich viele Gründe. Nicht nur die Ausbildung, aber auch die Ausbildung“, so Klopp: „Das eine ist das nächste Spiel, das andere ist die Zukunft der kompletten Nummer. Um etwas zu verändern, muss man erstmal wissen, was wirklich passiert.“

Im Hintergrund, also nicht nur vor der TV-Kamera, wird fleißig miteinander gesprochen. Auch Klopps Noch-Arbeitgeber Red Bull soll bereit sein, seinen Frontmann zum DFB ziehen zu lassen. Vermutlich war eine Bundestrainer-Suche noch nie so öffentlich wie diese. Klopp wird bei der WM weiterhin für Magenta im Einsatz sein – und zur Not auch seine Mitstreiter unterbrechen.