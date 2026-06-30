Nach dem deutschen WM-Aus gegen Paraguay nach Elfmeterschießen sprachen alle über das nicht gegebene Tor in der Verlängerung. War es wirklich irregulär?

Schiedsrichter Jalal Jayed sah sich das deutsche 2:1 am Monitor an – und nahm es schließlich zurück. IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Es war der große Aufreger der letzten deutschen WM-Nacht in diesem Jahr. Beim bitteren Aus der DFB-Elf im Elfmeterschießen gegen Paraguay erhitzte die Szene aus der 102. Minute die deutschen Gemüter. Jonathan Tah erzielte das vermeintliche Führungstor zum 2:1 – doch der Treffer wurde wegen eines vermeintlichen Foulspiels von Waldemar Anton im Vorfeld vom VAR zurückgenommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einem „Voll-Skandal“. Doch war das Tor wirklich regulär oder nicht?

Die Protagonisten waren sich wenig überraschend einig. Allen voran der Bundestrainer selbst. „Das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Voll-Skandal, dass er das zurückpfeift“, schimpfte Nagelsmann nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale im ZDF und wetterte gegen Schiedsrichter Jalal Jayed aus Marokko: „Keine Ahnung, was er da sieht. Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel. Das ist ein Witz.“

Nagelsmann ist stinksauer über VAR-Entscheidung

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Anton hatte den paraguayischen Torhüter Orlando Gill bei einem Eckball in einem Gerangel im Fünfmeterraum geschubst, anschließend köpfte Tah ein. Referee Jayed gab den Treffer zunächst, wurde aber von seinem Video-Assistenten korrigiert und revidierte seine Entscheidung nach Ansicht der Bilder am VAR-Monitor. Die deutsche Bank konnte es nicht fassen, Nagelsmann sah für seine Proteste sogar Gelb.

Um diese Szene geht es: Tah (r.) köpft aufs Tor, kurz zuvor hat Anton (verdeckt) Paraguays Keeper Gill behindert. IMAGO

Ähnlich emotional reagierte auch Jürgen Klopp auf die Szene. Der Star-Trainer, der bei der WM als Experte für Magenta TV im Einsatz ist, habe sich die Situation „100.000-mal angesehen und mich gefragt: Was machen die da?“ Klopp ging sogar noch einen Schritt weiter: „Wenn dieses Tor irregulär ist, wird Arsenal nicht Englischer Meister. Die haben 60 Prozent ihrer Tore so geschossen.“

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Ex-Trainer Christian Streich verteidigt den Schiri

Auch Ex-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat wenig Verständnis für die Intervention des VAR. „Da fehlen mir die Worte. Das ist ein völlig reguläres Tor“, sagte der ehemalige Bundesliga-Referee im ZDF und nahm seinen marokkanischen Zunftkollegen Jayed in die Pflicht: „Der Schiedsrichter hatte nicht so viel Cojones, sich über die VAR-Entscheidung hinwegzusetzen.“

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Zu früh gefreut: Jonathan Tah bejubelt sein vermeintliches Tor zum 2:1, wird aber jäh vom VAR ausgebremst. IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Einer, der den Schiri verstehen konnte, war Christian Streich. Der frühere Kult-Coach des SC Freiburg „habe es anders gesehen“ als seine Experten-Kollegen und nahm die Entscheidung in Schutz. Streich: „Der Torwart will raus und der Waldemar Anton blockt ihn. Ich bin zwar kein Experte, sondern nur ein Trainer. Aber ich kenne den Fußball so, dass das ein Foul ist.“ Gleichzeitig ordnete Kinhöfer ein, dass der Fünfmeterraum – im Gegensatz zu früher – keine Schutzzone mehr für den Torhüter sei.

Deutschland darf bei WM nicht darauf angewiesen sein

Auch der sichtlich angefressene Ex-Nationalspieler Per Mertesacker konterte daraufhin, dass man dann „90 Prozent der Eckbälle abpfeifen“ müsse. Sein Kollege Christoph Kramer hingegen war da deutlich sachlicher. „Es ist kein Foul. Aber so ist Fußball“, sagte der Weltmeister von 2014. „Wenn wir im Viertelfinale gegen eine Top-Mannschaft spielen, regen wir uns zurecht auf. Aber gegen Paraguay möchte ich mich nicht darüber aufregen, dass der Schiedsrichter ein Tor abpfeift in der Verlängerung. Wenn wir darauf angewiesen sind, haben wir sehr viel falsch gemacht.“

Das sah letztlich auch Bundestrainer Nagelsmann so. „Am Ende muss man es auch ohne das gewinnen“, räumte er ein und Kapitän Joshua Kimmich bekräftigte: „Man tritt hier an, weil man Deutschland stolz machen will. Man will den Kindern und der jetzigen Generation was geben. Und Fakt ist, dass wir das all den Menschen zu Hause nicht geben konnten. Die Nationalmannschaft ist aktuell nicht das, worauf man stolz sein kann in Deutschland, und dafür übernehmen wir die Verantwortung. Wir haben das verbockt. Nicht der Trainer, nicht der Schiedsrichter, sondern einzig und allein wir.“