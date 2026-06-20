Crysencio Summerville traf beim ersten WM-Spiel der niederländischen Nationalelf gegen Japan und überzeugte auch sonst. Vor ein paar Jahren stand er im Volkspark auf der Transferliste.

Als Teenie schnappte sich Crysencio Summerville immer wieder sein Tablet, klickte sich bei YouTube rein und schaute gebannt Hunderte Videos. „Ich war ein großer Fan von Arjen Robben“, sagt Summerville: „Wie er immer nach innen gezogen ist und dann abgeschlossen hat – das fand ich wunderschön.“ Und natürlich versuchte er, die Tricks der Bayern-Legende nachzumachen.

Vom Flügel mit dem Ball am Fuß nach innen ziehen, am Verteidiger vorbei – und dann mit Wucht und Effet ab in die lange Ecke. Summerville gelang zum WM-Auftakt mit den Niederlanden gegen Japan (2:2) nun tatsächlich eine erstaunliche und wunderschöne Kopie eines klassischen Robben-Tores. Und dann war es auch noch der erste Länderspiel-Treffer für den 24-Jährigen, in seinem erst dritten Spiel für die Elftal. Pure „Freude“ und „Stolz“ habe er danach empfunden, sagt Summerville: Ein „Kindheitstraum“ sei in Erfüllung gegangen.

Crysensio Summerville tritt in Robbens Fußstapfen

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Dabei ließ ihn Bondscoach Ronald Koeman gegen Japan auf dem rechten Flügel, der Robben-Seite, stürmen. Eigentlich fühlt sich West-Ham-Profi Summerville auf der linken Seite zu Hause. Allerdings ist Summerville noch nicht in der Position, große Ansprüche zu stellen. Doch dem „Bündel Dynamit“ („New York Times“) könnte die Zukunft bei Oranje gehören.

„Er ist erst vor Kurzem zur Mannschaft gestoßen“, sagt der ehemalige Bundesliga-Star Micky van de Ven: „Aber wir haben ihn alle mit offenen Armen empfangen. Wir kennen seine Qualitäten, wir wissen, was er kann. Schnell, trickreich, torgefährlich, stark im Eins-gegen-eins – das sind Summervilles große Qualitäten. Er ist ein ständiger Unruheherd und klassischer Flügelstürmer, wie ihn die niederländischen Fans lieben.

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HSV wollte den Profi von Leeds United ausleihen

Mit West Ham United ist Summerville gerade aus der Premier League abgestiegen, doch um seine Zukunft muss sich der Basketball-Fan keine Sorgen machen. Angeblich hat ihn der FC Liverpool auf dem Zettel, auch Manchester United jagt ihn – schon jetzt ist eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro im Gespräch. Gut möglich, dass diese Summe während der WM noch in die Höhe schnellt. Vor gut vier Jahren beschäftigte man sich übrigens auch im Volkspark intensiv mit Summerville. Damals, im Winter 2022, hätte der HSV den Profi gerne von Leeds United ausgeliehen. Doch vom Premier-League-Klub gab es keine Freigabe.

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Summervilles Unbekümmertheit, seine Frische, seine Ideen sollen Oranje auch im immens wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Schweden (Samstag, 19 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Houston antreiben. Nach dem Remis gegen Japan muss jetzt ein Sieg her, damit vor dem letzten Gruppenspiel gegen Tunesien nicht das große Zittern anfängt.

Summerville legt dafür auch immer wieder Extra-Einheiten mit Co-Trainer Ruud van Nistelrooy ein. „Ruud und ich arbeiten sehr eng zusammen, vor allem am Abschluss“, sagt Summerville. Der Super-Knipser von einst gebe ihm Tipps, „wie ich ein noch besserer Vollstrecker werden kann – wie ich mich positionieren und meinen Körper richtig einsetzen soll“. Wie er Robben kopiert, weiß Summerville ja schon von YouTube. (sid/sil)