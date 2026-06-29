Eine Videobotschaft seiner Großmutter hat Brasiliens Superstar Vinícius Júnior vor dem ersten K.o.-Spiel der Seleção gegen Japan zum Weinen gebracht.

In der Sendung „Domingão com Huck“ auf TV Globo wurde Vinícius' Oma Nilza eingeblendet. Sie sagte dem 25 Jahre alten Offensivstar von Real Madrid unter anderem, dass sie ihn sehr liebt. Als Vinícius Jr. zur Antwort ansetzte, brach er in Tränen aus.

Vinícius' Oma Nilza sendet ihm eine Botschaft

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Grund für seinen emotionalen Ausbruch ist das enge Verhältnis zu seiner Großmutter. „Sie ist ein sehr wichtiger Mensch für mich“, erklärte Vinícius Jr. später. „Mein Vater war immer weit weg. Ich war nur bei meiner Mutter, meinen Geschwistern und meiner Großmutter. Weil es ein kleines Haus war, schlief ich lange im selben Bett mit ihr.“

Sie hat mein Leben maßgeblich geprägt. Vinícius Jr.

Der Angreifer wuchs in São Gonçalo im Bundesstaat Rio de Janeiro mit ihr zusammen auf. „Sie hat mein Leben maßgeblich geprägt“, sagte Vinícius Jr. weiter. Bis zu seinem 16. Lebensjahr habe er mit ihr zusammengelebt. «Sie hat immer alles getan, um meinen Traum wahr werden zu lassen. Sie glücklich zu sehen, ist unbezahlbar." (dpa/eli)