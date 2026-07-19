Jürgen Klinsmann sieht beim Superstar Argentiniens weiterhin die Voraussetzungen, auch in vier Jahren auf höchstem Niveau zu spielen. Kommt es dazu?

Spielt Lionel Messi womöglich noch ein siebtes WM-Turnier? Jürgen Klinsmann traut es dem argentinischen Superstar absolut zu.

„Ich kann mir das vorstellen, so verrückt es klingen mag“, sagte der frühere Bundestrainer in New York: „Wenn er es wirklich ganz, ganz ernst meint und entsprechend weiterlebt, wie er es bis jetzt gemacht hat, dann sehen wir ihn auch in vier Jahren.“ Allerdings klangen Messis Worte direkt vor dem WM-Finale am Sonntag gegen Spanien (21 Uhr, ZDF) eher nach Abschied.

Messi bei der WM 2030 dabei?

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Bei der WM 2030, die in sechs Ländern auf drei Kontinenten stattfindet, wäre Messi 43 Jahre alt. Ein Spiel findet auf argentinischem Boden in Buenos Aires statt. „Man sieht es ja auch in anderen Sportarten. Ein LeBron James spielt mit 41 Jahren noch in der NBA, die wirklich keine einfache Liga ist“, führte Klinsmann aus.

Es gebe auch andere Sportarten, wo die Sportler „bis 40 mit dabei sind, weil sie danach leben, weil sie sich auch so professionell verhalten über die ganzen Jahre hinweg, dass ihr Körper das mitmacht. Das ist bewundernswert.“

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Klinsmann schwärmt von Messis Einfluss

Dort dreht er nach wie vor die Spiele und beeinflusst sie mit seiner Art und Weise. Jürgen Klinsmann

Dass Messi auch bei seiner sechsten Endrunde das prägende Gesicht des Turniers ist, wundert Klinsmann nicht. „Überrascht bin ich nicht, weil ich ihn ja Woche für Woche in der amerikanischen MLS sehe“, so der Weltmeister von 1990: „Dort dreht er nach wie vor die Spiele und beeinflusst sie mit seiner Art und Weise.“

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Egal, was die Gegner sich einfallen lassen, auch wenn sie ihn in Manndeckung nehmen, finde er einen Weg und entscheide das Spiel. Messi habe „einfach diese Finesse, er hat diese Spielintelligenz, er hat diesen Hunger, immer auch geduldig zu warten, bis sein Moment kommt – und dann dreht er das Spiel in seine Richtung.“

„Die anderen rennen für ihn mit“

Klinsmann hob dabei auch die Bedeutung des argentinischen Teams hervor, „das total für ihn da ist. Die anderen rennen für ihn mit, dann kann er sich ein bisschen ausruhen, ein bisschen rumspazieren – und dann kommt er plötzlich wieder rein ins Spiel und dreht es. Das ist schon faszinierend.“ (SID/ggg)