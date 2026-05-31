Dank DFB-Knipser Undav: Kramer liegt mit Halbzeit-Tipp goldrichtig

Es stand 1:0 nach eher tristen ersten 45 Minuten und Christoph Kramer war sich in der Pause sicher. „In der zweiten Halbzeit werden wir ein deutlich schnelleres Deutschland sehen“, sagte der ZDF-Experte und legte sich sogar fest: „Wir werden heute noch Tore sehen. Mein Tipp ist 4:0.“ Der Weltmeister von 2014 behielt komplett Recht. Die deutsche Nationalmannschaft knipste noch drei weitere Male – und gewann das vorletzte Testspiel vor dem WM-Beginn mit exakt vier Treffern Unterschied gegen Finnland. Auch dank Deniz Undav.

Angeführt von ihrem eiskalten Torjäger hat die deutsche Nationalmannschaft WM-Euphorie entfacht. Zwei Wochen vor dem Start der Mission fünfter Stern nährte nicht nur der Stuttgarter Doppeltorschütze Undav beim 4:0 (1:0) gegen allerdings zweitklassige Finnen, bei denen Ex-HSV-Profi Anssi Suhonen in der Startelf stand, die vagen Hoffnungen auf den „American Dream“.

Und Julian Nagelsmann gewann bei seinem großen Alternativen-Test die Gewissheit, dass es auch ohne Säulen wie Manuel Neuer und Kai Havertz geht. Nicht zuletzt, weil Undav groß aufspielte. „Deniz war sehr gefährlich“, lobte Nagelsmann nach dem Sieg am ZDF-Mikro. „Er hat ein gutes Spiel gemacht.“

Deutschland besiegt Finnland im Testspiel mit 4:0

Undav bewies seine Qualitäten als Vertreter des Champions-League-Finalisten Havertz mit zwei Toren (34./57.) und der Vorlage zum 2:0 durch Florian Wirtz (48.). Nach seinem zweiten Treffer musste er aber mit Oberschenkelproblemen vom Platz. Die Sorgen der Fans in Mainz zerstreute der nach 434 Tagen zurückgekehrte Zauberfuß Jamal Musiala umgehend mit dem vierten Tor (63.), allerdings blieb der Münchner auch manches schuldig.

Ex-HSV-Profi Anssi Suhonen (l.) verteidigt hier den Ball gegen Jamal Musiala. imago images/Jan Huebner Ex-HSV-Profi Anssi Suhonen (l.) verteidigt hier den Ball gegen Jamal Musiala.

14 Tage vor dem WM-Start in Houston gegen Curacao lief gerade in der ersten Halbzeit nicht alles rund. Die deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang machte aber bereits Lust auf mehr, vor allem Jungstar Lennart Karl nutzte seine Chance.

Undav vergab die erste gute Chance und traf dann zum 1:0

Die Zuschauer wurden schon lange vor dem Anpfiff mit WM-Hits vergangener Jahre in Stimmung gebracht. Als die DFB-Auswahl um 20.11 Uhr zum Warmmachen in die Arena einlief, brandete Jubel auf. Später präsentierten die Zuschauer eine große Choreografie: Sie tauchten die Westtribüne in Deutschlandfarben und hielten ein Banner mit acht Nationalspielern in die Höhe. „LET’S GO“, stand darunter in großen Lettern.

Und die Mannschaft mühte sich, die Vorgabe direkt umzusetzen. Undav vergab vor den Augen von Kramer eine erste gute Chance (8.), als er im Strafraum den Ball nicht richtig traf. Wirtz und Nathaniel Brown, der etwas überraschend auf der linken Abwehrseite begann, hatten sich sehenswert nach vorn kombiniert. Überhaupt hatte Nagelsmann für den letzten WM-Test auf deutschem Boden einigen Spielern eine Bewährungs­chance gegeben. Der Dortmunder Felix Nmecha begann im Mittelfeld an der Seite des gesetzten Aleksandar Pavlović, der Münchner Karl durfte vorne rechts beginnen, zudem erhielt Brown den Vorzug gegenüber David Raum.

Die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker am Spielfeldrand im Gespräch IMAGO / Schüler Die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker am Spielfeldrand im Gespräch

Der Frankfurter Verteidiger habe „die Gabe, offensiv die Räume zu finden“ und einen „guten Speed“, sagte Nagelsmann im ZDF. Raum wiederum sei eine „Art emotionaler Leader“, auf der Position des Linksverteidigers habe er „zwei sehr gute Spieler“ zur Verfügung. Dem guten Beginn ließ Deutschland jedoch etliche Minuten Leerlauf folgen. Das Team fand kaum Lücken und spielte nach vorn behäbig. Die Fans beobachteten das Spiel dennoch äußerst wohlwollend. Der degradierte Torhüter Oliver Baumann, der für den an der Wade verletzten Rückkehrer Neuer begann, erhielt bei seinem ersten Ballkontakt viel Applaus und wurde in der Schlussphase mit Sprechchören bedacht.

Kramer behält Recht: DFB-Team nach der Pause besser

Doch vorerst sprang der Funke nicht über. Letztlich musste ein Standard helfen: Karl führte einen Eckstoß kurz aus, die Abwehr der Finnen war unsortiert – und so durfte Undav eine Flanke von Joshua Kimmich per Kopf versenken. Überhaupt punktete Karl auf der rechten Seite: Der 18-Jährige spielte ähnlich locker und unbekümmert wie im Verein. In einem zähen ersten Durchgang war er ein Lichtblick. Mit seiner Mannschaft war Nagelsmann sichtlich unzufrieden und griff mehrfach korrigierend ein.

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Doch nach der Pause nahm Deutschland, wie von Christoph Kramer prognostiziert, Schwung auf. Undav erkämpfte den Ball im finnischen Strafraum und bediente Wirtz per Grätsche. Wenig später erhöhte er nach einem Konter – herrlich eingesetzt von Karl. Doch bei der Aktion verletzte sich Undav. Die DFB-Elf ließ sich davon nicht beirren: Musiala sorgte dafür, dass die Mannschaft am Dienstag mit einem guten Gefühl in Frankfurt abheben wird. Am 6. Juni findet in Chicago die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA statt. Ob Neuer dann im Tor stehen wird, ist offen. Undav wiederum sammelte weitere Startelf-Argumente in eigener Sache.

Undav sammelt Argumente und Kramer hat einen Rat

„Ich kann nur meinen Job erledigen. Das habe ich geschafft“, sagte der Doppel-Knipser nach dem Abpfiff im ZDF. Undav stellte das Kollektiv in den Mittelpunkt, war aber auch stolz auf seine eigene Leistung. „Das Wichtigste ist: Wir haben das Spiel gewonnen. Ich habe drei Scorer gemacht, besser hätte es nicht laufen können“, meinte er.

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Und was ist mit der Blessur, die er sich bei dem Tor zum 3:0 zugezogen hatte? „Ich hatte ein bisschen Schmerzen, aber nichts Wildes“, gab Undav Entwarnung. „Alles entspannt. Ein paar Tage Behandlung, dann ist alles wieder gut.“ Dann geht es mit Vollgas in Richtung WM. Die abschließenden Worte des Matchwinners vom Sonntagabend: „Wenn wir das Ding gewinnen, wäre es ein Erfolg.“

Kramer wollte seinen goldrichtigen Tipp unterdessen nicht überbewerten. „Es hätte noch höher ausgehen können. Man darf dieses Spiel auf keinen Fall überbewerten – nicht im Positiven, nicht im Negativen“, empfahl der ehemalige Mittelfeldspieler. „Es hat keine Aussagefähigkeit, so richtig, meines Erachtens auf das, was kommt.“ Die Glückwünsche für seine Gabe zur richtigen Prognose nahm Kramer dennoch grinsend an. (sid/tim)