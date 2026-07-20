Freudentränen, ein WM-Pokal – und ein verdächtiger Ring: Nach Spaniens Titelgewinn feiern Dani Olmo und seine Freundin Laura Abla Schmitt ausgelassen. Doch ein Detail auf den Jubelfotos sorgt plötzlich für Verlobungsgerüchte.

Dani Olmo umarmt seine deutsche Freundin Laura Abla Schmitt. An ihrer rechten Hand ist ein Ring zu erkennen. AFP

Spanien feiert den WM-Titel, Laura Abla Schmitt ihren „Mitbewohner“ – und vielleicht noch viel mehr? Ein auffälliger Ring an der Hand der deutschen Influencerin sorgt nach dem Finale für wilde Spekulationen.

Diese Bilder gehen ans Herz: Tränen laufen über ihre Wangen, die Augen sind rot vom Weinen – vor Glück. Laura Abla Schmitt (27) hat Spaniens Triumph im WM-Finale gegen Argentinien hautnah im Stadion von East Rutherford miterlebt.

Laura Abla über Dani Olmo: „Auf einmal ist mein Mitbewohner Weltmeister“

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Nach dem entscheidenden 1:0 durch Ferran Torres in der Verlängerung gab es für die Freundin von Spaniens Nationalspieler Dani Olmo (28) kein Halten mehr. Tanzend, jubelnd und weinend feierte die deutsche Influencerin den größten Erfolg ihres Partners.

Und auf einmal ist mein Mitbewohner Weltmeister????? Laura Abla Schmitt bei Instagram

„Und auf einmal ist mein Mitbewohner Weltmeister?????“, schrieb sie bei Instagram. „Mitbewohner“ nennt sie Olmo immer wieder scherzhaft. Ihre emotionale Reaktion kommentierte sie selbst mit nur einem Wort: „Heulsuse.“

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Auffälliger Ring entfacht Verlobungsgerüchte

Doch nicht nur ihre Freudentränen sorgten bei den Fans für Aufmerksamkeit. Auf einem Foto vom Spielfeld posieren Schmitt und Olmo gemeinsam mit dem goldenen WM-Pokal. Dazu gibt es Küsschen und gegenseitige Liebeserklärungen.

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Vielen Followern fiel dabei sofort ein Detail ins Auge: An Schmitts rechtem Ringfinger funkelt ein auffällig großer Ring. Unter dem Beitrag häufen sich seitdem Ring-Emojis, Glückwünsche und Kommentare wie „Double win!“ oder „Mr. & Mrs. World Champion“.

Zusätzlichen Stoff für die Spekulationen lieferte Olmo selbst. Der frühere Profi von RB Leipzig kommentierte das Foto seiner Freundin mit dem englischen Wort „forever“ – für immer.

Ob der Weltmeister seiner Freundin tatsächlich einen Antrag gemacht hat, ist allerdings nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es bislang nicht.

Laura Abla hat fast 500.000 Follower bei Instagram

Für Olmo ist es bereits der zweite große Titel mit der spanischen Nationalmannschaft. 2024 gewann der Offensivspieler mit der „Furia Roja“ die Europameisterschaft in Deutschland. Zwei Jahre später darf er sich nun auch Weltmeister nennen.

Schmitt und Olmo sind seit 2024 offiziell ein Paar. Die Influencerin gibt ihren knapp 500.000 Instagram-Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Während der EM war sie wegen ihrer öffentlichen Unterstützung für Spanien teilweise massiv angefeindet worden.

Davon ließ sie sich offenbar nicht einschüchtern. Beim WM-Finale fieberte sie erneut öffentlich mit – und durfte am Ende gemeinsam mit ihrem „Mitbewohner“ und dem Pokal feiern. Ob bald auch Hochzeitsglocken läuten, bleibt vorerst ihr Geheimnis. (ggg/dpa)