Die meisten Länderkürzel bei der Fußball-WM 2026 sind selbsterklärend. Manche aber sorgen bei vielen Fans für Verwirrung – weil sie einen ungewöhnlichen Ursprung haben.

CIV? Die Elfenbeinküste gehört zu den Ländern mit den ungewöhnlichsten Abkürzungen bei dieser WM. IMAGO/Markus Fischer

BRA für Brasilien, ARG für Argentinien, FRA für Frankreich – in den meisten Fällen sind die internationalen Länderkürzel, die auch bei der Fußball-WM 2026 verwendet werden, ziemlich logisch und selbsterklärend. Manchmal aber können die Kürzel in der Ergebnisgrafik für viele Fans auch ziemlich verwirrend und überraschend sein. Die MOPO klärt auf, welche Abkürzungen für welchen WM-Teilnehmer stehen und warum nicht immer einfach der Name des Landes abgekürzt wird.

Bei großen Turnieren wie der WM in den USA, Kanada und Mexiko werden auch in diesem Jahr wieder häufig die Kürzel der einzelnen Länder verwendet. Bestes Beispiel dafür ist die Ergebnisgrafik bei der Live-Übertragung im TV – schließlich passt dort nicht immer der ganze Name einer Nation hinein. Benutzt wird daher größtenteils die sogenannte ISO-3166-1-Kodierliste, die offizielle internationale Abkürzungen für jedes Land der Welt enthält, oder aber eine vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) angepasste Version davon.

Viele Abkürzungen der WM-Länder sind eindeutig

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Auf den ersten Blick sind viele dieser Länderkürzel einfach zu verstehen. Mannschaften wie die USA benötigen gar keine Abkürzung, da sie ohnehin nur aus drei Buchstaben bestehen. Andere, etwa Argentinien (ARG), Frankreich (FRA), England (ENG), Portugal (POR), Marokko (MAR), Brasilien (BRA) oder Belgien (BEL), verwenden ganz simpel die ersten drei Buchstaben des Namens. Da diese Länder im Deutschen genauso oder fast genauso heißen wie im Englischen, sind diese Kürzel auch für deutsche Fans problemlos zu verstehen.

Bei der WM 2026 sind 48 Mannschaften mit dabei – so viele wie nie. Natürlich müssen die Abkürzungen da eindeutig vergeben werden. IMAGO/Heuler Andrey

Schwieriger wird es, wenn ein Land einen anderen deutschen Namen hat. Dazu zählt auch Deutschland selbst, das international mit GER („Germany“) abgekürzt wird. Ähnlich verhält es sich beispielsweise auch bei Österreich (AUT für „Austria“), Kolumbien (COL für „Columbia“), Ägypten (EGY für „Egypt“) oder Katar (QAT für „Qatar“). Bei der Schweiz dient für das Kürzel SUI gar der Name in der französischen Landessprache („Suisse“) als Vorbild.

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Komische Kürzel für Elfenbeinküste und Curaçao

Deutlich herausfordernder sind Länder, die für ihr Kürzel eine Bezeichnung verwenden, die in Deutschland überhaupt nicht geläufig ist. Bei der WM betrifft das vor allem acht Nationen – und dazu zählen mit Curaçao und der Elfenbeinküste gleich zwei deutsche Gruppengegner. Besonders rätselhaft sind die Kürzel der folgenden WM-Teilnehmer:

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BIH (Bosnien-Herzegowina): Abgekürzt wird der Landesname, wie er im Bosnischen, Serbischen und Kroatischen lautet: „Bosna i Hercegovina“ – oder eben kurz: BIH.

CIV (Elfenbeinküste): Die Abkürzung stammt ebenfalls aus der Landessprache und steht für „Côte d'Ivoire“, dem französischen Wort für Elfenbeinküste. Es handelt sich dabei außerdem um den offiziellen internationalen Namen des Landes.

COD (DR Kongo): Auch hier wird Französisch gesprochen und französisch abgekürzt. „Congo, Démocratique“, wörtlich also „Kongo, demokratisch“, unterscheidet die Demokratische Republik Kongo von der Republik Kongo (im Französischen oft einfach nur „Congo“ und daher mit COG abgekürzt).

CUW (Curaçao): Für die WM 2026 hat Curaçao erstmals eine IOC-Abkürzung bekommen – und es wurde der ISO-Ländercode CUW übernommen. Das W hat dabei keine besondere Bedeutung, sondern ist historisch gewachsen. Der Zwei-Buchstaben-Code CW wurde vergeben, um Verwechslungen mit anderen Ländern – wie Kuba (CU) oder Costa Rica (CR) – zu verhindern. Daraus leitete sich dann auch der dreibuchstabige Code CUW ab.

CZE (Tschechien): Bei Tschechien bedient sich die Abkürzung einfach nur des englischen Namens, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. „Czech Republic“ oder kurz „Czechia“ ist der Ursprung des Kürzels CZE.

ESP (Spanien): Bei Spanien wird der Eigenname und nicht die englische Bezeichnung („Spain“) verwendet. ESP steht für „España“, den spanischen Namen Spaniens.

KSA (Saudi-Arabien): Anders als in der offiziellen ISO-Klassifizierung, die das etwas leichtere SAU festgelegt hat, benutzen FIFA und IOC die Abkürzung KSA für „Kingdom of Saudi Arabia“ – oder im Deutschen eben „Königreich Saudi-Arabien“.

RSA (Südafrika): Auch Südafrika enthält die Staatsform in seiner Abkürzung. Der Code RSA steht für „Republic of South Africa“ – also die „Republik Südafrika“. Auch das ist ein IOC-Eigenkürzel, international verwendet wird ZAF (vom historischen niederländischen Namen „Zuid-Afrika“).

Alle WM-Länder und ihre FIFA-Abkürzungen

Abkürzung Land Erklärung ALG Algerien vereinfachte Form des ISO-Kürzels DZA (arabisch: „Dschazā’ir“) ARG Argentinien AUS Australien AUT Österreich englisch: „Austria“ BEL Belgien BIH Bosnien und Herzegowina kroatisch: „Bosna i Hercegovina“ BRA Brasilien CAN Kanada englisch: „Canada“ CIV Elfenbeinküste französisch: „Côte d'Ivoire“ COD DR Kongo französisch: „Congo, Démocratique“ COL Kolumbien englisch: „Columbia“ CPV Kap Verde portugiesisch: „Cabo Verde“ CRO Kroatien englisch: „Croatia“; vereinfachte Form des ISO-Kürzels HRV (kroatisch: „Hrvatska“) CUW Curaçao historisch gewachsen zur Abrenzung von anderen Ländern mit CU CZE Tschechien englisch: „Czech Republic“ ECU Ecuador EGY Ägypten englisch: „Egypt“ ENG England ESP Spanien spanisch: „España“ FRA Frankreich GER Deutschland englisch: „Germany“ GHA Ghana HAI Haiti IRN Iran IRQ Irak englisch: „Iraq“ JOR Jordanien JPN Japan KOR Südkorea KSA Saudi-Arabien englisch offiziell: „Kingdom of Saudi Arabia“ (dt.: „Königreich Saudi-Arabien“) MAR Marokko MEX Mexiko NED Niederlande niederländisch: „Nederland“ NOR Norwegen NZL Neuseeland englisch: „New Zealand“ PAN Panama PAR Paraguay POR Portugal QAT Katar englisch: „Qatar“ RSA Südafrika englisch offiziell: „Republic of South Africa“ (dt.: „Republik Südafrika“); vereinfachte Form des ISO-Kürzels ZAF (niederländisch: „Zuid-Afrika“) SCO Schottland englisch: „Scotland“ SEN Senegal SUI Schweiz französisch: „Suisse“ SWE Schweden englisch: „Sweden“ TUN Tunesien TUR Türkei URU Uruguay USA USA UZB Usbekistan englisch: „Uzbekistan“

Auch andere Länder, die nicht bei der WM 2026 dabei sind, haben solche ungewöhnlichen Kürzel. So müssen Deutsche auch bei Äquatorialguinea (GEQ für den spanischen Namen „Guinea Ecuatorial“), Eswatini (SWZ für die frühere Bezeichnung „Swaziland“), Nordkorea (PRK für den offiziellen Landesnamen „People’s Republic of Korea“) oder den Amerikanischen Jungferninseln (ISV für die französischsprachigen „Îles Vierges“) etwas genauer überlegen. Bei der WM bleiben den Fans diese komplizierten Kürzel allerdings erspart.