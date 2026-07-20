Fußball-WM

Chaos statt WM-Party: In Argentinien entlädt sich der Frust

Polizist geht gegen Fan am Obelisk in Buenos Aires vor, Müll liegt auf der Straße.
Ein Polizist tritt in Buenos Aires offenbar auf einen am Boden liegenden Argentinien-Fan ein.

Nach dem verlorenen WM-Finale versammeln sich tausende Menschen in Argentiniens Hauptstadt. Bei einigen schlägt der Frust in Gewalt um.

Nach Argentiniens WM-Finalniederlage gegen Spanien ist es in Buenos Aires zu Zusammenstößen zwischen Fußballfans und Polizei gekommen.

Tausende Menschen versammelten sich Medienberichten zufolge nach dem 0:1 der argentinischen Nationalmannschaft rund um den Obelisken, das Wahrzeichen der Metropole.  Kurz vor Mitternacht (Ortszeit) warfen den Berichten zufolge mehrere Menschen Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte.

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Die Polizei habe daraufhin Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Dabei seien Fans sowie Polizisten verletzt worden. Etwa 15 Menschen seien festgenommen worden, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten. (dpa/mkw)

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