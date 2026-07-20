Nach dem verlorenen WM-Finale versammeln sich tausende Menschen in Argentiniens Hauptstadt. Bei einigen schlägt der Frust in Gewalt um.

Ein Polizist tritt in Buenos Aires offenbar auf einen am Boden liegenden Argentinien-Fan ein. AFP

Nach Argentiniens WM-Finalniederlage gegen Spanien ist es in Buenos Aires zu Zusammenstößen zwischen Fußballfans und Polizei gekommen.

Tausende Menschen versammelten sich Medienberichten zufolge nach dem 0:1 der argentinischen Nationalmannschaft rund um den Obelisken, das Wahrzeichen der Metropole. Kurz vor Mitternacht (Ortszeit) warfen den Berichten zufolge mehrere Menschen Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte.

Die Polizei habe daraufhin Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Dabei seien Fans sowie Polizisten verletzt worden. Etwa 15 Menschen seien festgenommen worden, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten. (dpa/mkw)