Paraguay geht als Außenseiter ins WM-Sechzehntelfinale gegen Deutschland – verstecken will sich die Mannschaft von Trainer Gustavo Alfaro aber nicht. Kapitän Gustavo Gómez kündigt einen leidenschaftlichen Auftritt an, während sein Coach die DFB-Elf zu den Titelfavoriten zählt.

Paraguays Kapitän Gustavo Gómez hat für das WM-Sechzehntelfinale gegen Deutschland einen kampfbetonten Auftritt angekündigt. „In den drei Spielen – unabhängig von den Ergebnissen – haben wir gezeigt, dass wir gut kämpfen können“, sagte der 33-Jährige. „Das wird morgen nicht anders sein. Das ist unsere Identität.“

Paraguay qualifizierte sich als einer der acht besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale gegen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV, Liveticker auf MOPO.de) in Foxborough bei Boston. Nach dem 1:4 zum Auftakt gegen Co-Gastgeber USA blieb die Mannschaft von Coach Gustavo Alfaro zweimal ohne Gegentreffer – beim 1:0-Sieg gegen die Türkei sogar trotz langer Unterzahl. Die Abwehr ist klar die Stärke der Südamerikaner.

Alfaro sieht Deutschland als Titelfavoriten

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Dass die eher defensiv ausgerichtete Spielweise in der Heimat mitunter auch kritisiert wird, versteht Alfaro nicht. „Warum müssen wir gegen jeden Gegner gewinnen?“, fragte der 63-Jährige. „Wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir hier haben.“

Keiner hätte gedacht, dass Paraguay es zur WM schaffen würde.“ Gustavo Alfaro

Paraguay ist erstmals seit 2010 in Südafrika wieder bei einer WM-Endrunde dabei. Damals erreichte die Mannschaft das Viertelfinale und damit das bislang beste WM-Ergebnis ihrer Geschichte. „Keiner hätte gedacht, dass Paraguay es zur WM schaffen würde“, sagte Alfaro mit Blick auf die erfolgreiche Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

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Vor dem Duell mit der DFB-Auswahl zollte der Argentinier dem Gegner großen Respekt. „Gegen Deutschland zu spielen ist natürlich eine große Herausforderung, aber wir werden alles auf dem Platz geben“, sagte Alfaro. „Wir spielen gegen einen schwierigen Gegner – einen, von dem ich glaube, dass er zu den Favoriten für den Weltmeistertitel gehört.“ (dpa/ggg)