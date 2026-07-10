Nach dem Sieg gegen die USA erwartet Belgien im WM-Viertelfinale gegen Spanien wohl eine feindselige Atmosphäre. Trainer Rudi Garcia zeigt sich davon aber unbeeindruckt und richtet den Fokus auf den Favoriten.

Vor dem WM-Viertelfinale gegen Spanien macht sich Belgiens Nationaltrainer Rudi Garcia keine Sorgen über eine möglicherweise feindselige Stimmung im Stadion. Belgien hatte im Achtelfinale Co-Gastgeber USA mit 4:1 besiegt. Zuvor hatte es erhebliche Diskussionen um die zur Bewährung ausgesetzte Rote Karte für US-Profi Folarin Balogun gegeben.

„Wir haben die USA gerade erst geschlagen in einem Spiel, in dem jeder gegen uns war, also kann es morgen nicht komplizierter sein“, sagte Garcia vor der Partie im Stadion von Los Angeles am Freitag (21 Uhr MESZ/MagentaTV und ZDF). „Ich weiß nicht, wie es morgen sein wird, aber es sind nicht die Zuschauer, die Tore schießen. Wir spielen gegen Spanien.“

Belgien hat Respekt vor dem Europameister

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Garcia bezeichnete Europameister Spanien als einen der Turnierfavoriten. „Wir spielen gegen einen der Favoriten. Wir kennen die Stärken der einzelnen Spieler. Sie sind die Besten im Ballbesitz. Sie haben noch kein Tor kassiert in diesem Turnier“, sagte der Belgier.

Wir haben die USA gerade erst geschlagen in einem Spiel, in dem jeder gegen uns war, also kann es morgen nicht komplizierter sein.“ Rudi Garcia

Nun sei es an der Zeit, diese Serie zu beenden. „Jeder spricht davon, dass wir nach Hause fahren. Aber das Spiel muss erst noch gespielt werden.“

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Ex-HSV-Profi Onana fällt verletzt aus

Personell muss Belgien lediglich auf Mittelfeldspieler und Ex-HSV-Profi Amadou Onana verzichten, der verletzungsbedingt ausfällt.

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Ansonsten stehen Garcia nach eigenen Angaben alle Spieler für das Viertelfinale gegen Spanien zur Verfügung. (dpa/ggg)