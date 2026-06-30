Bundeskanzler Friedrich Merz will Zuspruch geben und erntet dafür Spott im Netz. Seine Interpretation des deutschen WM-Aus sorgt für Wirbel.

Friedrich Merz hat sich mit seiner Einschätzung zum Spiel der Nationalmannschaft nicht als Experte hervorgetan. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz wollte der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Aus gegen Paraguay eigentlich nur Trost zusprechen. Doch sein Post, der noch in der Nacht abgesetzt wurde, ging ordentlich nach hinten los. Für seinen Blick auf dein Peinlich-Aus gegen die Südamerikaner kassierte er im Netz reichlich Häme.

„Was für ein Spiel!“, schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform „X“, versehen mit einem Foto der Mannschaft beim Elfmeterschießen: „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“ Schnell wurde der Post zahlreich verbreitet und mit Verwunderung kommentiert. Die Frage, die sich fast alle User stellten: Welches Spiel hat Merz gesehen?

Welches Spiel hat Merz gesehen?

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Nicht nur, dass die DFB-Auswahl schon in der Runde der letzten 32 Mannschaften aus dem Turnier ausschied, sie spielte auch 120 Minuten lang richtig schwach – und das gegen einen Gegner, den sie eigentlich schlagen muss. „Einsatz“ war genau das, was viele den deutschen Stars absprachen, und „Begeisterung“ ist wahrlich nicht aufgekommen beim Schauen der Spiele.

Auch Lauterbach postet auf „X“

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Doch Merz war nicht der einzige Spitzenpolitiker, der die Niederlage der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann anders interpretierte als die meisten Fußballfans hierzulande. „Unverdient. Deutschland war das gesamte Spiel über besser und hat durch einen Schiedsrichterfehler verloren. Das verdient das Team nicht“, schrieb der ehemalige SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf „X“.

Zwar mag er mit dem Schiedsrichterfehler recht haben – das Tor des Hamburgers Jonathan Tah hätte zählen müssen –, „unverdient“ als Einschätzung dürfte er aber auch exklusiv als Meinung haben.