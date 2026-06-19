Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat öffentlich über Superstar Neymar gespottet. Neymar wurde für die WM nominiert, konnte verletzungsbedingt jedoch noch nicht spielen.

Neymar konnte bei der WM verletzungsbedingt bislang nicht für Brasilien spielen. IMAGO / Sports Press Photo

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat mit einem scherzhaften Kommentar über Fußballstar Neymar für Aufmerksamkeit gesorgt. „Neymar ist der erste Spieler der Welt, der in die Nationalmannschaft berufen wird, um im Homeoffice zu arbeiten“, witzelte der Staatschef am Freitag bei einer Veranstaltung in einem Krankenhaus in Belo Horizonte über den derzeit verletzten Offensivspieler, der bei der Weltmeisterschaft noch nicht zum Einsatz gekommen ist.

Neymar (34), der wegen einer Wadenverletzung pausiert, verpasst auch das Spiel gegen Haiti am Samstag (2.30 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Philadelphia. „Neymar? Er spielt ja nicht einmal!“, sagte Lula, als ein Junge den Namen des Angreifers erwähnte.

Statt Neymar: Präsident wollte Messi „rekrutieren“

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Der Rekordtorschütze der Selecao (79 Treffer) hatte beim enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Marokko ebenfalls gefehlt und das Spiel nur von der Bank aus verfolgt. Am Mittwoch hatte er zumindest das Aufwärmprogramm wieder zusammen mit seinen Teamkollegen auf dem Platz absolviert. Danach trainierte er wieder etwas abseits der Mannschaft.

Bereits zuvor hatte Lula augenzwinkernd erklärt, den argentinischen Superstar Lionel Messi „rekrutieren“ zu wollen, um die Offensive Brasiliens zu verstärken.

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Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback von Hoffnungsträger Neymar entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen. Seit dem 18. Oktober 2023 hat er kein Länderspiel mehr absolviert. (sid/lam)