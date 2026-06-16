Es schien ein todsicheres Ding zu sein. Spanien gegen Kap Verde. Da konnte nichts schiefgehen. Dachte sich jemand – und setzte ein Vermögen auf den haushohen Favoriten. Das Geld ist futsch.

Dani Olmo und seine spanischen Kollegen brachten nicht nur sich selbst zur Verzweiflung. Witters

Alles auf Rot? Das ging diesmal schief! Ein Sportwetten-Fan hat wegen Spaniens Patzer im Auftaktspiel der WM eine Million US-Dollar verloren.

Wie der englische „Telegraph“ meldet, hatte die Person den Betrag, der rund 863.000 Euro entspricht, auf einen Sieg der „Furia Roja“ am Montag gegen den krassen Außenseiter Kap Verde gesetzt. Da der Turnierneuling dem Europameister jedoch ein 0:0 abtrotzte, war die Million futsch.

Kap Verde schockt Spanien – und den Sportwetten-Fan

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Die Wette sei laut „Telegraph“ auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket platziert worden und hätte dem Wettenden umgerechnet knapp 100.000 Euro eingebracht. Derweil habe ein anderer Nutzer 400.000 US-Dollar (rund 345.000 Euro) darauf gesetzt, dass Spanien nicht gewinnt, und damit satte 4,7 Millionen Dollar (rund 4 Millionen Euro) eingestrichen.

Spanien gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Gegen Kap Verde, den 67. der Weltrangliste, tat sich das Team um Superstar Lamine Yamal jedoch enorm schwer und scheiterte mehrfach an Vozinha, dem überragenden Torwart der „Blauen Haie“. (sid/mp)