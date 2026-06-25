Manuel Neuer tanzte vor den deutschen Fans, Julian Nagelsmann übersetzte den Songtitel für englischsprachige Journalisten. Lorenz Büffels „Der Zug hat keine Bremse“ hat es vom Ballermann in die DFB-Kabine geschafft.

Dass der Bundestrainer seinen Ballermann-Hit mal ins Englische übersetzen würde, hätte sich Lorenz Büffel gewiss nie zu träumen gewagt. Doch genau das tat Julian Nagelsmann nach dem 7:1 zum WM-Auftakt gegen Curacao vor internationalen Journalisten.

„Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann es wirklich ernst meinte, den Song im Stadion gehört hatte und für sich selber und für die Mannschaft eigentlich jetzt sagt: „Okay Leute, der Zug hat keine Bremse, wir ziehen das Ding jetzt durch und holen den Weltmeistertitel“, sagte der Partysänger der dpa.

Nicht nur ein Fußball-Hit

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Im Kern geht es in dem Song darum, sich – gelinde gesagt – mal gepflegt volllaufen zu lassen. Oder wie Büffel es ausdrückt, sich den Helm zu lackieren. Und dennoch hat sich das Stück zu Deutschlands Sport-Hit entwickelt. „Egal, ob es die Biathlon-WM war, ob es die Handball-WM war, überall, wenn die Mannschaft mit den Fans zusammenkommt, dann hat der Zug irgendwie keine Bremse“, sagte Büffel. Und bei der gerade laufenden Fußball-WM gibt es nochmal einen Schub.

Aus dem Erfolg zieht Büffel auch eine persönliche Befriedigung. „Als Manuel Neuer tanzte und auch der Rest der Mannschaft sich wirklich gefreut hat“, sagte der Sänger, das habe ihn „schon sehr, sehr stolz gemacht“.

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Büffel ist optimistisch, dass es das deutsche Team samt seinem Hit bis zum Endspiel schafft. „Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass es Richtung Finale geht. Das wäre natürlich richtig, richtig brutal“, sagte der 47 Jahre alte Österreicher. (Maximilian Haupt/eli)