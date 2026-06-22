Der deutsche Stürmer führt mit 9,22 Punkten und fünf Scorern bei der Klub-WM.

Die Stadionanzeige nach dem zweiten Tor von Deniz Undav gegen die Elfenbeinküste. IMAGO/Bahho Kara

Super-Joker, Matchwinner, Turnier-Topscorer - Deniz Undav ist bisher einer der hervorstechenden Akteure der Weltmeisterschaft. Geht es nach dem neuen „FIFA Power Ranking“ des Weltverbandes, ist der 29-Jährige gar der bislang beste Angreifer des Turniers – und verweist keinen Geringeren als Weltstar Lionel Messi auf Platz zwei.

Das neue Ranking-System, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen der Profis bewerten soll, zeigt für Undav nach zwei erfolgreichen Partien gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) den Bestwert von 9,22 an. Messi, der beim Auftakt Argentiniens mit drei Toren überragt hatte, steht nach erst einer absolvierten Partie bei 7,75. Es folgen Neuseelands Elijah Just (7,46), der niederländische Shootingstar Crysencio Summerville (7,34) und Brasiliens Ausnahmekönner Vinicius Junior (7,32).

Undav führt nach Doppelpack die Scorerliste der Klub-WM an

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Undav, der gegen die Elfenbeinküste nach seiner Einwechslung in der 60. Spielminute doppelt traf (68., 90.+4), führt die Scorerwertung mit drei Toren und zwei Assists an. Einige Teams, darunter Messis Argentinien, haben aber erst eine Partie absolviert.

Im Power-Ranking der FIFA erhalten die Feldspieler in den drei Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10. In den Kategorien Kreativität und Defensive liegen Irans Ramin Rezaeian bzw. Kanadas Derek Cornelius ganz vorn. Die Rangliste wird nach jedem Spiel aktualisiert. (sid/sil)