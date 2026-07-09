Bald-Bundestrainer Jürgen Klopp steht vor einem Scherbenhaufen beim DFB. Die Probleme fangen dabei unten an – Länder wie Frankreich machen es im Nachwuchs bereits ganz anders.

„Wir bilden einfach zu schlecht aus.“ Frankfurts Sportchef Markus Krösche brachte schon im Februar auf den Punkt, worüber im deutschen Fußball seit Jahren diskutiert wird – und was das frühe WM-Ausscheiden jetzt schonungslos offengelegt hat. Nicht nur die Nationalelf steckt vor der Ära Jürgen Klopp in der Krise. Vor allem die Nachwuchsarbeit des DFB hat den Anschluss an die Weltspitze verloren.

Der Blick auf Frankreich macht die Probleme sehr deutlich. Klar, Deutschland hat Florian Wirtz. Auch Jamal Musiala kann die Zukunft gehören, sobald die Nachwirkungen seiner schlimmen Verletzung restlos der Vergangenheit angehören. Aber wie Krösche traf auch Toni Kroos kürzlich den Nagel auf den Kopf: „Wir haben Spieler mit Weltklasse-Potenzial, aktuell aber keinen einzigen Weltklasse-Spieler.“ Frankreich schon – zuhauf.

Frankreich hat ein ausgeklügeltes Nachwuchs-System

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Während sich Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé oder Dayot Upamecano auf ihrem Karriere-Peak befinden, sind auch Michael Olise, Bradley Barcola oder Désiré Doué keine Zufallsprodukte. Hinter diesen Topstars steckt ein französisches System, das Talente nicht nur entdeckt, sondern ihnen auch erlaubt, außergewöhnlich zu bleiben.

Deutschland hingegen hat sich lange in vermeintlicher Perfektion eingenistet. Nach dem WM-Titel 2014 war der Respekt groß. Die letzte goldene Generation um Mesut Özil, Mats Hummels, Sami Khedira und Co., die 2009 die U21-EM gewonnen hatte, sorgte fünf Jahre später für den großen Coup. Deutschlands NLZs galten als Vorbild, moderne Übungsmethoden als Garant für Erfolg. Doch der Vorsprung schmolz dahin.

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Andere Nationen entwickelten ihre Ausbildung weiter, der DFB wiederum schien sich mit dem Erreichten zufriedenzugeben. Oder man dachte leichtfertig an ein „Weiter so“ – daran, dass sich ein Triumph wie in Rio mit bewährten Mitteln reproduzieren lässt. „Wir haben uns auf dem WM-Titel 2014 ausgeruht“, kritisierte Krösche. „Wenn du erfolgreich bist, machst du meistens die größten Fehler.“ Ein Satz, der einer unverblümten Selbstkritik des deutschen Fußballs gleicht.

DFB hat in den vergangenen Jahren Fehler gemacht

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Über Jahre wurde der Nachwuchs auf Sicherheit und Fehlervermeidung getrimmt. Trainer standen unter Druck, Spiele und Meisterschaften zu gewinnen. Also setzten sie auf taktische Disziplin, körperliche Robustheit und funktionierende Abläufe. Was verloren ging, waren die Eigenschaften, die auf höchstem Niveau den Unterschied machen: Mut, Kreativität, Eigenverantwortung, Eins-gegen-eins. Siehe Frankreich. Wie lässig und zugleich effektiv Olise mit dem Ball umgeht, sucht seinesgleichen.

Sein Bayern-Kollege Lennart Karl musste aus deutscher Sicht leider vor WM-Start die Heimreise antreten. Der 18-Jährige ist eher dank der Campusarbeit des FCB schon so gut – nicht dank des DFB. Viele Talente wirken hervorragend ausgebildet, aber oft austauschbar. Technisch sauber, taktisch diszipliniert, athletisch stark. Doch der geniale Dribbler oder der unberechenbare Straßenfußballer sind seltener geworden. Der deutsche Fußball hat seine Individualisten vielerorts glattgeschliffen.

Die bislang letzte goldene DFB-Generation krönte sich 2014 mit dem WM-Titel. WITTERS

Laut Marcell Jansen ist das fatal. „Die Intensität ist in der Jugend viel zu gering“, sagte der Hamburger Ex-Nationalspieler bei Sport1. Im NLZ habe man viel zu lange „in Schablonen gedacht“. Es brauche mehr offensive Zweikämpfe und Spieler, die Druck standhalten. Motto: nicht bloß Technik oder Taktik. Auch Mentalität. „Leistung muss zugelassen werden“, meint Jansen. Unbequeme Charaktere dürften nicht aussortiert werden – sie müssten gefördert werden.

Da setzt der Vergleich mit Frankreich an. Während Deutschland seine Talente früh voll in die Klubakademien integriert, geht der französische Verband seit Jahrzehnten andere Wege. Dank des berühmten Leistungszentrums Clairefontaine werden die besten Youngster einer Region zunächst zentral ausgebildet.

Frankreich und der X-Faktor Straßenfußball

Im Fokus stehen Technik und Persönlichkeitsentwicklung – beinahe losgelöst vom Ergebnisdruck der Vereine. Erst später wechseln die Spieler in die Akademien. Hinzu kommt etwas, das sich kaum verordnen lässt: der Straßenfußball. In den Pariser Vororten, den Banlieues, entsteht außergewöhnliches Talent oft auf Betonplätzen und in engen Fußballkäfigen. Wer da bestehen will, braucht Kreativität, Mut und Robustheit. In Frankreich will man diese Eigenheiten nicht abtrainieren. Vielmehr werden die Diamanten taktisch geschult, ohne ihnen Unberechenbarkeit zu nehmen.

Auch Spanien verfolgt seit Dekaden eine klare Philosophie. Dort bilden Ballgefühl, Technik und Spielfreude im Kindesalter den Schwerpunkt. Vor allem aber erhalten außergewöhnliche Talente früh Vertrauen. Barça-Topstar Lamine Yamal etwa sammelte bereits als Teenager Erfahrung auf Spitzen-Niveau.

Beim DFB ist eigentlich längst angekommen, dass ein Kurswechsel nötig ist. Unter Nachwuchsleiter Hannes Wolf wurde die Trainingsphilosophie reformiert. Kleine Spielformen, mehr Ballkontakte, mehr Entscheidungen und mehr Zweikämpfe sollen die individuelle Entwicklung stärken. Auch dieser Ansatz ist nicht neu. Es wird selbst in den Profiklubs gezielt umgesetzt. HSV-Vorständin Kathleen Krüger sagte bei ihrer Vorstellung: „Am Ende schaffen es einzelne Spieler nach oben, nicht die ganze Mannschaft. Das Thema Individualisierung ist ganz wichtig.“ Das sieht Wolf genauso.

Der Ex-HSV-Trainer weiß aber, dass die Reformen Zeit brauchen. Wer erst seit zwei Jahren nach neuen Prinzipien trainiert, kann nicht heute die Nationalelf tragen. Zudem muss der DFB in einem föderalen System die Vereine und Landesverbände überzeugen, statt Vorgaben einfach durchzusetzen. Dadurch ging viel Zeit verloren.

Gibt es einen Kulturwandel mit Jürgen Klopp?

Bald-Bundestrainer Klopp will deshalb anpacken. Bereits „ab der U10“ müsse strukturell alles hinterfragt werden. Klopp fordert mehr Intensität, Mut und eine Ausbildung, die Spieler nicht nur taktisch formt, sondern ihnen erlaubt, ihre Stärken zu entwickeln. „Es ist offensichtlich nicht so, dass wir die besten Spieler der Welt haben und davon noch 200 in der Hinterhand“, weiß der 59-Jährige. „Das hat unglaublich viele Gründe. Es ist nicht nur die Ausbildung, aber auch die Ausbildung.“

Klopps Job geht weit über die A-Nationalelf hinaus. Er soll nicht nur ein einziges Team umbauen, er soll einen Kulturwandel anstoßen. Ein neues Weltklasse-Ensemble entsteht nicht bis zur EM 2028. Die Teenager, die nach neuen Prinzipien lernen, können vielleicht erst in acht Jahren einen Turnier-Kader prägen.

Die WM war ein Weckruf. Wenn Deutschland wieder um Titel spielen will, reicht ein Trainer-Wechsel nicht. Der DFB muss Talente entwickeln, die Mut zum Risiko haben und Spiele im Alleingang entscheiden können. Erst, wenn wieder mehr Individualisten statt Schablonenspieler ausgebildet werden, kann aus dem Scherbenhaufen eine neue Gold-Generation werden. Klopps Mission beginnt bald.