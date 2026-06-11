Kurz vor dem Start der ersten 48er-WM übt Berti Vogts scharfe Kritik am neuen Turnierformat. Der Ex-Bundestrainer sieht die Entwicklung des Weltfußballs auf einem gefährlichen Weg – und nimmt auch den DFB ins Visier.





Der frühere Bundestrainer Berti Vogts hält nichts von der Aufstockung der Fußball-Weltmeisterschaft auf 48 Teilnehmer. Für den Europameister-Coach von 1996 steht fest: Das neue XXL-Format schadet dem Sport mehr, als es ihm nutzt.

„Es ist nicht gut, eine WM so aufzublasen, nicht für das Turnier, nicht für die Spieler, nicht für die Qualität des Spiels und am Ende auch nicht für die Klubs“, sagte der 79-Jährige der „Rheinischen Post“. Sein Fazit fällt deutlich aus: „Ganz ehrlich: So ein Mammutturnier schadet dem Fußball.“

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Berti Vogts: „Da geht es doch nur ums Geld“

Vogts kritisiert vor allem die Beweggründe hinter der Erweiterung. Bei einer Weltmeisterschaft wolle man schließlich die besten Mannschaften und Spieler der Welt sehen.

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Es ist nicht gut, eine WM so aufzublasen, nicht für das Turnier, nicht für die Spieler, nicht für die Qualität des Spiels und am Ende auch nicht für die Klubs. Berti Vogts

Für den ehemaligen Nationaltrainer liegt der wahre Grund für die Vergrößerung auf der Hand. „Da geht es doch nur um das Finanzielle“, sagte Vogts mit Blick auf die FIFA. Erstmals treten bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko insgesamt 48 Nationen an.

Kritik auch an DFB-Präsident Neuendorf

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Nicht nur den Weltverband sieht Vogts kritisch. Auch vom Deutschen Fußball-Bund und Präsident Bernd Neuendorf hätte er sich mehr Widerstand gewünscht.

Nach Ansicht des früheren Gladbach-Profis müssten die großen Fußballnationen gemeinsam Druck auf die FIFA ausüben. „So geht es nicht weiter, wir machen den Fußball kaputt“, fordert Vogts und nennt dabei unter anderem Frankreich, Italien und England als mögliche Verbündete.

Vogts will zurück zu 24 Teams

Statt immer größerer Turniere plädiert Vogts für eine Rückkehr zu kleineren Teilnehmerfeldern. Sein Vorschlag: Die WM wieder auf 24 Mannschaften reduzieren und die Qualifikation grundlegend neu gestalten.

Kontinentale Meisterschaften oder die Nations League könnten dabei deutlich aufgewertet werden. Denkbar sei etwa, dass die besten Teams solcher Wettbewerbe direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert werden.

„Ich glaube, wenn man etwas verändern will, finden sich viele Wege“, sagte Vogts. Für ihn steht fest: Weniger Teams würden der Qualität der WM langfristig besser tun als immer neue Rekorde bei der Teilnehmerzahl.(dpa/ggg)