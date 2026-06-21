König Willem-Alexander der Niederlande hat nach dem Sieg der Elftal gegen Schweden (5:1) mit einer lockeren Bemerkung auf die Verleihung des FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump reagiert. Er habe dem neben ihm sitzenden FIFA-Präsidenten Gianni Infantino „vielleicht ein paar Vorschläge für den Friedensnobelpreis der kommenden Jahre gemacht“, sagte er lachend dem TV-Sender NOS, der die Worte als „bemerkenswert geistreich“ bezeichnete.

Infantino hatte den umstrittenen FIFA-Friedenspreis im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und ihn bei der WM-Auslosung im Dezember persönlich an Trump überreicht.

Auf die Frage, was er davon halte, dass Zuschauer und ein Schiedsrichter die Einreise in die USA verweigert wurde, antwortete Willem-Alexander unmissverständlich: Er wisse, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) „solche Situationen anders handhabt als die FIFA, und ich hoffe, dass die Organisation für die Olympischen Spiele in Los Angeles daraus lernen kann, damit dort alles korrekt abläuft“. Der niederländische König ist Ehrenmitglied des IOC. Die Sommerspiele in Los Angeles finden 2028 statt, US-Präsident Trump wäre dann noch im Amt.

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„Suchte nach einem Defibrillator“

Während des Spiels gegen Schweden, scherzte Willem-Alexander, habe er „ein paar Mal nach einem Defibrillator gesucht, denn dieses Spiel war nicht immer gut für mein Herz. Aber ich kann nur sagen, dass ich es genossen habe. Es war unglaublich schön, die Niederlande in einem so großartigen Moment anzufeuern“.

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Nach der Partie in Houston flog er mit seiner Frau Maxima und Prinzessin Ariane weiter nach Kansas City/Missouri, um das Spiel von Curaçao gegen Ecuador zu sehen (0:0). Curaçao ist ein autonomes Land, das zum Königreich der Niederlande gehört. (sid/sil)