Zeno Debast hat bei dieser WM noch keine Minute für Belgien gespielt. Dennoch wird vor dem Viertelfinale gegen Spanien über den Verteidiger gestritten. Warum bloß?

Nach einem Streit mit Sporting Lissabon muss die belgische Nationalmannschaft, um die es zuletzt ohnehin viele Diskussionen gab, auch im WM-Viertelfinale gegen Spanien (Freitag, 21 Uhr/ZDF, MagentaTV) auf Verteidiger Zeno Debast verzichten. Medien zitierten übereinstimmend aus einer Mitteilung des belgischen Fußballverbands RBFA. Demnach hält der portugiesische Erstligist aus Lissabon seinen 22 Jahre alten Spieler „aus medizinischer Sicht nicht für spielfähig“.

Diese Einschätzung weiche „von der des medizinischen Stabs der ‚Red Devils‘ sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Stellen der FIFA ab“.

Debast wartet weiter auf seinen WM-Einsatz

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Debast war wichtiger Bestandteil der belgischen Mannschaft während der WM-Qualifikation. Er verletzte sich aber vor der Endrunde am Bein und sollte im Laufe des Turniers wieder fit werden.

Bei der WM hat Debast bislang noch keinen Einsatz absolviert. „The Athletic“ zufolge soll vor dem Viertelfinale gegen Spanien aber noch ein Treffen in Los Angeles zwischen Vereins- und Verbandsvertretern stattfinden, um die Situation um den 26-maligen Nationalspieler zu beurteilen.

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Die Debatten um die Belgier reißen auch nach der „Causa Balogun“ jedenfalls nicht ab. Rund um das Team von Coach Rudi Garcia scheint keine Ruhe einzukehren. (dpa/ggg)