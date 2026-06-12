Beim 1:1 von Bosnien und Herzegowina bei WM-Co-Gastgeber Kanada standen auch zwei Bundesliga-erfahrene Profis im Fokus. Nikola Vasilj fing letztlich doch noch ein Gegentor.

Ohne den verletzten Superstar Alphonso Davies von Bayern München hat Co-Gastgeber Kanada nur haarscharf einen Albtraum-Start in die Weltmeisterschaft verhindert. Gegen Italien-Schreck Bosnien-Herzegowina um Torjäger Edin Džeko retteten die Nordamerikaner in ihrem Auftaktspiel am Freitag in Toronto spät ein 1:1 (0:1). Das Warten auf den Debüt-Erfolg bei einer WM geht weiter, doch ein Punkt der Moral ist gewonnen. Aufseiten des Gegners stand der Torwart mehrfach im Mittelpunkt: Nikola Vasilj.

Cyle Larin (79.) sorgte drei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer für den ersten Punktgewinn Kanadas bei einer WM, für Bosnien traf Jovo Lukic (21.). Kanadas Trainer Jesse Marsch wird nun hoffen, dass Kapitän Davies, den eine Muskelverletzung im Oberschenkel plagt, eventuell zum zweiten Gruppenspiel am Donnerstag in Vancouver gegen Katar fit wird.

Kanada verpasst Sieg beim ersten WM-Spiel

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Immerhin will das Mutterland des Eishockeys beim Heimturnier erstmals die K.o.-Runde erreichen, nachdem es bei seinen ersten beiden WM-Teilnahmen 1986 und 2022 jeweils punktlos in der Vorrunde gescheitert war. Die Bosnier, die in den Play-offs sensationell die Italiener ausgeschaltet hatten und bei ihrer zweiten WM nach 2014 auch erstmals weiterkommen wollen, treffen in der Gruppe B am 18. Juni in Los Angeles auf die Schweiz.

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Schon weit vor Anpfiff stimmten sich die Fans gebührend auf den Turnierauftakt ein. Tausende kanadische Anhänger marschierten geschlossen vom Trinity Bellwoods Park zum Stadion, schwenkten unzählige Fahnen mit dem Ahornblatt und tauchten die Millionenmetropole in roten Rauch. Auch Fans vom Balkan – viele Kanadier mit bosnischen Wurzeln leben in Toronto – sorgten am Stanley Park für Stimmung.

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Schalke-Stürmer Edin Džeko bei Bosnien auf der Bank

In der Arena, in der am 20. Juni Deutschland auf die Elfenbeinküste trifft, knallte die Sonne den Besuchern auf den provisorischen Stahltribünen, 17.000 zusätzliche Sitze hatten in das kleinste WM-Stadion (43.036 Plätze) eingebaut werden müssen, ins Gesicht. Von dort sahen sie eine stimmungsvolle Eröffnungsfeier, an deren Ende Musikstar Alanis Morissette die Nationalhymne „O Canada“ performte – und die schmetterte sogar der aus den USA stammende Marsch in Anzug und Krawatte inbrünstig mit.

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Zu Beginn schienen die großen Erwartungen, Marsch hatte immerhin den Gruppensieg als Ziel ausgegeben, den Gastgeber noch zu lähmen. Bosnien war aktiver, obwohl der 40 Jahre alte Nationalheld Džeko nur auf der Bank saß. Amar Memic (3.) jagte einen ersten Fernschuss weit über das Tor. Marsch war nicht zufrieden, trieb sein zu harmloses Team immer wieder von der Seitenlinie an.

Juve-Star David schoss Nikola Vasilj genau in die Arme

Als sie sich dann einmal nach vorn wagten und Amar Dedic eine Flanke vor die Füße von Jonathan David (17.) klärte, schoss Kanadas Starstürmer von Juventus Turin dem bosnischen Torwart Vasilj, zuletzt beim FC St. Pauli, genau in die Arme. Und diese Nachlässigkeit sollte sich schnell rächen. Nach einer Ecke köpfte Lukic am Fünfmeterraum ein; bis auf den entfesselt jubelnden Bosnien-Block war das Stadion für einen Augenblick plötzlich still.

Der Gegentreffer schien die Kanadier jedoch wachzurütteln. Ermuntert von den „Let's go, Canada“-Rufen der Fans setzten sie sich nun in der bosnischen Hälfte fest. Doch trotz Feldüberlegenheit leisteten sich Marschs Spieler zu viele Fehler und Ungenauigkeiten im Passspiel und im Abschluss. Dass Davids Sturmpartner Tani Oluwaseyi (32.) im Strafraum aus bester Position klar verzog, passte ins Bild.

Harter Zusammenprall – und eine starke Kolasinac-Rettung

Auch nach der Pause setzte sich das Spiel des ersten Durchgangs fort. Wobei es zu Beginn erst mal schmerzhaft wurde: Vasilj prallte nach einem langen Ball mit Stürmer Tani Oluwaseyi zusammen (49.), war als Erster am Ball, blieb danach liegen – konnte nach kurzer Behandlungspause aber weitermachen. Kanada hatte mehr vom Ball, wusste jedoch zu wenig damit anzufangen. Und wenn sie einmal durchkamen, hatten die Kanadier Pech. Davies-Ersatz Richie Laryea (53.) hatte Vasilj schon überwunden, doch der Ex-Schalker Sead Kolasinac lenkte den Ball vor der eigenen Linie noch an die Latte. Das war eine verrückte Szene.

„Eine unfassbare Abwehraktion“, lobte ARD-Experte Bastian Schweiniger. „Wie er den wegbekommt – echt richtig stark!“ Fast im direkten Gegenzug hatte Stuttgarts Ermedin Demirovic (54.), ein gebürtiger Hamburger, die Großchance zum zweiten Treffer, verstolperte aber frei vor dem Tor. Im Angesicht der drohenden Auftaktpleite drückten „Les Rouges“ nun noch mehr, einen Kopfball von David (66.) klärte der Schalker Nikola Katic erst auf der Linie. Auch da war Vasilj, der sich nach dem Bundesliga-Abstieg von St. Pauli verabschiedet hat, bereits geschlagen. Das Ausgleichstor für Kanada fiel dann erst in der Schlussphase.

„Das war etwas ganz Besonderes für mich. Ich wollte die Leute auf unsere Seite ziehen. Mir war klar: Irgendwann wird das Tor fallen“, sagte der erfolgreiche Joker Larin – und forderte: „Darauf müssen wir aufbauen und beim nächsten Mal einfach eiskalt sein.“ (sid/tim)