Donald Trump packt bei Spaniens WM-Feier seinen bekannten Tanz aus – und Mikel Merino macht ihn prompt nach. Die Fans feiern den Arsenal-Star für die kleine, aber wirkungsvolle Veräppelung.

Mikel Merino hat bei der Siegerehrung nach Spaniens WM-Triumph für einen der meistdiskutierten Momente abseits des Pokaljubels gesorgt. Als US-Präsident Donald Trump auf dem Podium seine bekannten Tanzbewegungen zeigte, machte der spanische Nationalspieler sie demonstrativ nach – und erntete dafür in den sozialen Netzwerken viele Lacher.

Trump hatte zuvor die spanischen Spieler begrüßt und den WM-Pokal an Rodri übergeben. Anschließend begann er mit jenem Tanz, den er bei öffentlichen Auftritten häufig zum Village-People-Song „YMCA“ zeigt: geballte Fäuste, leichtes Wippen, die Arme vor dem Körper. Merino, der direkt neben ihm stand, beobachtete die Bewegungen kurz und ahmte sie anschließend deutlich überzogen nach.

Mikel Merino für Trump-Imitation im Netz gefeiert

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Ob der Arsenal-Profi Trump tatsächlich verspotten wollte, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. Sein breites Grinsen und die betont ausladende Ausführung ließen die Szene jedoch eher wie eine Parodie als wie gemeinsames Feiern wirken. Trump, der öffentliche Auftritte gern für seine eigene Inszenierung nutzt, wurde damit für einige Sekunden selbst zur Lachnummer.

„Merino, der den Trump-Tanz macht, hat mich komplett erledigt“, schrieb ein Nutzer bei X. Ein anderer kommentierte: „Mikel Merino, der direkt neben ihm den Trump-Tanz aufführt, ist historisch.“ Ein weiterer Fan schrieb: „Ändere dich niemals, Mikel Merino.“

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Borja Iglesias: Handshake mit Trump, um Gefängnis zu verhindern

Für Merino war es eine kleine Szene mit großer Wirkung: Ohne politische Erklärung nahm er dem Auftritt des US-Präsidenten mit wenigen Bewegungen die gewünschte Ernsthaftigkeit. Kein Wunder, dass er von so vielen Fans dafür gefeiert wird.

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Dass der Besuch Trumps bei der Siegerehrung im spanischen Team nicht nur Begeisterung ausgelöst hatte, war bereits vor dem Finale deutlich geworden. Stürmer Borja Iglesias hatte erklärt, dem Präsidenten zwar die Hand schütteln zu wollen – allerdings nur, weil er nicht „ins Gefängnis“ wolle.