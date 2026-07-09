Im WM-Viertelfinale muss Marokko auf seinen wohl besten Angreifer verzichten. Ob der neue Profi des FC Bayern München im Falle eines Sieges gegen Frankreich für das weitere Turnier zurückkehrt, bleibt offen.

Marokko jubelte über den Achtelfinal-Sieg, muss im kommenden WM-Spiel aber ohne einen seiner Stürmer auskommen. IMAGO/Trask Smith

Afrikameister Marokko muss im WM-Viertelfinale gegen Frankreich ohne Ismael Saibari auskommen. Der neue Angreifer von Bayern München fällt für das Kracherspiel am Donnerstag (22 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) weiter wegen seiner Muskelverletzung aus. Dies verkündete Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Boston.

Saibari hatte Marokko mit drei Treffern ins Achtelfinale geführt, dort musste er beim 3:0 gegen Kanada allerdings nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Beim der Neuauflage der WM-Halbfinals von 2022 (damals 2:0 für Frankreich) wird der 25-Jährige nicht helfen können.

Viertelfinale gegen Frankreich kommt für Saibari „zu früh“

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Man müsse die Spieler auswählen, „die hundertprozentig fit sind“, sagte Ouahbi. Das Frankreich-Spiel komme für Saibari „noch zu früh. Ich hoffe, dass er nicht für den Rest des Wettbewerbs ausfällt“.

"Alle sind verfügbar außer Saibari" Mohamed Ouahbi

Die Vorfreude im marokkanischen Team ist trotz des Ausfalls von Saibari riesig. „Wir wissen, dass die ganze Nation hinter uns steht – nicht nur die Menschen in Marokko“, sagte Ouahbi: „Wir spüren diese Energie, diese positive Dynamik, die sie für uns geschaffen haben.“ Seine Mannschaft müsse er „nicht ständig daran erinnern, dass 44 Millionen Menschen auf uns schauen“.

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Deshalb sei es „enorm wichtig“, ergänzte Ouahbi, „die Fassung zu bewahren, ruhig und gelassen zu bleiben und einfach Fußball zu spielen. Genau das ermöglicht es uns, auf dem Platz großartige Leistungen abzurufen“. Man wolle „der ganzen Nation – im In- und Ausland – etwas zurückgeben“. (sid/mkw)