Das Ende von Julian Nagelsmann als Bundestrainer steht offenbar unmittelbar bevor. Laut „SZ“ deutet alles auf Jürgen Klopp als Nachfolger hin.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verlässt nach dem Elfmeterschießen gegen Paraguay den Platz in Foxborough vor einer Deutschland-Wand. JoergHalisch

Noch ist das Urteil des hohen DFB-Gerichts mit dem Vorsitzenden Bernd Neuendorf über Julian Nagelsmann nicht öffentlich gesprochen, doch die Tage des Bundestrainers scheinen gezählt. Der 38-Jährige „hat keine Chance mehr“, zitiert die „Süddeutsche Zeitung“ eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Deutschen Fußball-Bund.

Diese Ansicht deckt sich mit Informationen des „Sport-Informations-Dienstes“. Ein Funktionär bekräftigt: „Die Stimmung und der Druck sind schon da“, die Ära Nagelsmann nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) zu beenden.

Das „niederländische Beispiel“ von Ronald Koeman und dessen stilvollem Abgang nach dem Ausscheiden ebenfalls in der ersten K.o.-Runde gilt als Vorbild, zugleich gibt es scharfe Kritik an Nagelsmanns Außendarstellung in den vergangenen Monaten. Das Wort „selbstverliebt“ fällt.

Anzeige

Harte DFB-Kritik: Nagelsmann „selbstverliebt“?

„Alles“, schreibt die „SZ“, deute jetzt auf Jürgen Klopp als Nachfolger hin. Allerdings gibt es auch Zweifel innerhalb des Verbandes an der Wunschlösung vieler Fans. Die Reputation des früheren Meistermachers von Dortmund und Liverpool habe zuletzt gelitten, außerdem werde der 59-Jährige sicher noch teurer als Nagelsmann.

Anzeige

Der Noch-Bundestrainer hatte nach dem WM-Desaster noch versichert, er werde den Bossen um Neuendorf schon „Argumente liefern“ für seine Weiterbeschäftigung. Der Verband, an den er vertraglich bis 2028 gebunden ist, wisse, was er an ihm habe. „Jeder weiß, wie ich als Trainer ticke.“

Nicht jeder scheint zu wissen, wie es jetzt konkret weiter geht. Aus den Landesverbänden ist zu hören, dass sich einige für die Bundestrainer-Frage einen genauen Fahrplan wünschen, der zumindest intern kommuniziert wird. (dpa/eli)