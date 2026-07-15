Jürgen Klopps Weg zum Bundestrainer-Posten steht nun nicht mehr viel im Weg. Die Vertragsverhandlungen befinden sich bereits „auf der Zielgeraden“.

Das Werben um Jürgen Klopp steht vor einem Happy End. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte ein DFB-Funktionär dem SID über die Verhandlungen zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), Klopps Noch-Arbeitgeber Red Bull und dem Wunsch-Bundestrainer.

Demnach hat die Verbandsspitze mit Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke am Dienstag in München beim Treffen mit RB-Vertretern den erhofften Durchbruch erzielt. Der DFB lehnte eine offizielle Stellungnahme zu den Entwicklungen auch am Mittwoch ab.

Julian Nagelsmann spricht im Stadion-Interview mit Jürgen Klopp und Moderator Johannes B. Kerner nach dem Deutschland-Spiel gegen Paraguay. Tom Weller

Zumal ein Gespräch zwischen Klopp und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff dem Vernehmen nach noch aussteht. Dies soll noch in dieser Woche in den USA stattfinden, wo Klopp als Experte für MagentaTV im Einsatz ist. Sollte es auch dort eine Übereinkunft geben, steht der Unterschrift von Klopp beim DFB bis 2030 nichts mehr im Wege.

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Watzke bestätigte Red-Bull-Treffen in München

Watzke hatte dem SID das Treffen in München bestätigt. Er werde dazu allerdings ansonsten „keine Angaben“ machen, teilte der Bundesliga-Boss mit. Dennoch sickerte in der Folge durch, dass der DFB nach der „Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages“ mit Klopp nun auch mit Red Bull eine Lösung erzielt habe.

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Jürgen Klopps in seiner letzten Trainerposition beim FC Liverpool. picture alliance/dpa

Bei dem Treffen ging es um die Frage, unter welchen Bedingungen der Wunsch-Bundestrainer aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag als „Head of Global Soccer“ beim Brause-Giganten aussteigen kann. Zuletzt hieß es, Klopp könnte dem Konzern als Berater erhalten bleiben. Eine millionenschwere Ablöse will sich der DFB sparen.

Klopp soll auf Nagelsmann folgen

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Der Verband mit den Verhandlungsführern Neuendorf und Watzke hatte sich mit Klopp in der vergangenen Woche in New York geeinigt. Nach einem Treffen am Flughafen John F. Kennedy mit Klopp und dessen Berater Marc Kosicke äußerte sich der DFB „zuversichtlich, dass die Verhandlungen letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können“ – allerdings „vorbehaltlich“ einer Einigung mit Red Bull.

Klopp soll die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten, der nach dem abermaligen WM-Desaster zurückgetreten war. Eine Verkündung wäre Anfang der kommenden Woche denkbar. Das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer steht am 24. September in Amsterdam in der Nations League gegen die Niederlande an. (sid/mkw)