Rodri krönt seine überragende WM mit dem Goldenen Ball. Auch zwei weitere Auszeichnungen gehen an Spanien – nur bei den Torschützen triumphiert Kylian Mbappé.

Spaniens Kapitän Rodri ist zum besten Spieler der Fußball-WM 2026 gewählt worden. Der Spielmacher des neuen Weltmeisters wurde nach dem Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) vom Weltverband FIFA mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Rodri geht damit auch als Topfavorit in die Wahl des Weltfußballers am 26. Oktober.

Zumindest die argentinischen Fans im Stadion hatten indes eine andere Meinung. Während die Anhänger der Spanier „Rodri“-Gesänge anstimmten, skandierten die Südamerikaner als Antwort immer wieder den Namen von Lionel Messi.

Auch Unai Simón und Pau Cubarsí ausgezeichnet

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Auch die übrigen Auszeichnungen gingen an den neuen Weltmeister. Über den Goldenen Handschuh des besten Torwarts des Turniers darf sich Unai Simón freuen, der in acht Spielen nur ein Gegentor kassierte. Zum besten jungen Spieler der WM wurde Pau Cubarsí gewählt. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger des FC Barcelona setzte sich unter anderem gegen seinen Teamkollegen Yamal durch.

Nicht gewählt, sondern in 104 Begegnungen ausgespielt wurde der Goldene Ball für den besten Torschützen. Platz 1 ging an den Franzosen Kylian Mbappé, der mit zehn Turniertoren vor Messi (acht) lag. Den dritten Rang teilten sich Jude Bellingham (England) und Erling Haaland (Norwegen) mit je sieben Toren. (sid/mp)