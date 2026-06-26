Auch die erste Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der WM lockte ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Das Vorrundenspiel gegen Ecuador erreichte im Ersten erneut hervorragende Einschaltquoten.

Ihr letztes Vorrundenspiel bei der Fußball-WM hat die deutsche Nationalmannschaft mit 1:2 (1:1) gegen Ecuador verloren - der ARD dabei jedoch erneut eine starke Quote beschert.

Den schwachen Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann sahen am späten Donnerstagabend deutscher Zeit durchschnittlich 18,47 Millionen Zuschauer im Ersten. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 71,9 Prozent. Nicht einberechnet sind Livestreams und die Anteile von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war.

Knapp bessere Quote als gegen die Elfenbeinküste

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Die Übertragung der Partie in der ARD übertraf knapp die Zahlen des zweiten Gruppenspiels gegen die Elfenbeinküste (2:1). Den Sieg des DFB-Teams hatten im ZDF am Samstag durchschnittlich 18,26 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil lag mit 72,1 Prozent bei diesem Spiel allerdings leicht höher. Die stärksten Werte erzielte die ARD mit der Übertragung des deutschen Auftaktspiels gegen Curacao (7:1), das mehr als 24 Millionen Fans gesehen hatten.

Hohes Interesse bei jüngeren Zuschauern

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Ein besonders hohes Interesse rief das Spiel gegen Ecuador in der ARD in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen hervor: Hier lag der Marktanteil bei 76,7 Prozent.

Sechzehntelfinale wieder im ZDF

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Ihr Sechzehntelfinale bestreitet die deutsche Mannschaft am Montag (22.30 Uhr, MESZ), dann wird wieder das ZDF übertragen. ARD und ZDF zeigen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zusammen 60 der 104 Spiele. Bei MagentaTV sind alle Partien live zu sehen. (sid/ggg)