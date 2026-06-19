Von „Kloppmüller“ bis Abstellkammer: Die MOPO macht den großen WM-TV-Check und zeigt die Tops und Flops der Übertragungen.

Gute Laune über die Sendergrenzen hinweg: Die Magenta-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller hatten Spaß beim deutschen Auftakt in Houston. Auch ARD-Fachmann Bastian Schweinsteiger (v.l.n.r.) ließ sich anstecken. Witters

Mögen die Schwielen beginnen! So langsam wird die Sitzfleisch-WM vor dem Fernseher körperlich herausfordernd. Und dabei dauert die Sause noch vier Wochen. Wer sich um drei Uhr Iran – Neuseeland gibt, sollte von der FIFA einen anständigen Nachtzuschlag bekommen. Wie wär’s, Gianni? Immerhin: Im Gegensatz zu den Fußballern kann man jederzeit eine Trinkpause einlegen. Wir haben jedenfalls beobachtet, dass die Ballbesitz-Phrasen bei ARD, ZDF und Magenta schon jetzt immer länger werden. Und wir ziehen Zwischenbilanz, mit den Tops und Flops von der MOPO-Couch.

Top: MagentaTV

Der Telekom-Sender bietet bei der WM für faire 22 Euro bis zum Finale die meisten Spiele (nämlich alle) und die berühmtesten Experten. Thomas Müller und Jürgen Klopp sind quasi die Lennon/McCartney des Fußball-Erklärens. Yeah Yeah Yeah! Magenta-Müller klopp(f)t Sprüche und bandelt mit ARD-Spezi Schweinsteiger an: „Den Basti kann man so schön kuscheln, der ist ein kleiner Teddybär geworden.“ Deutschland, ein Sommerbärchen! Die Magenta-Boyband darf bloß nicht überziehen – wie „Killer-Kloppo“ mit seiner Bundestrainer-­Initiativbewerbung.

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Top: Kerner und Hummels

Optisch und inhaltlich stark: Magenta-Experte Mats Hummels mit Laura Wontorra IMAGO/Marc Bremer

Alle reden von „Kloppmüller“. Doch Johannes B. Kerner sorgt als entspannter Magenta-Dompteur mit emotionaler Flatrate dafür, dass seine Spaßtruppe nicht völlig durchknallt. Laura Wontorra und ihr Matsischatzi Hummels liefern vor der New Yorker Wolkenkratzer-Kulisse brillante (wenn auch chronisch überbelichtete) TV-Bilder. Mats Hummels ist der Experten-Geheimtipp der WM, mit schlauen Analysen und lässigem Humor. Als ihm ein „elemendar“ statt „elementar“ rausrutschte, grinste er: „Sorry, kurzer Lothar-Matthäus-Moment.“ Der Kerl ist so schnell im Kopf – okay, außer beim Heiraten.

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Flop: ARD

Glamour sieht anders aus: Das ARD-Studio hat den Charme einer Abstellkammer. Screenshot/ARD

Das Erste sendet so sparsam und frugal, wie man es sich von Lars Klingbeil wünschen würde. Häufig melden sich Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger mutterseelenallein und mit Vintage-Bildqualität von der Pressetribüne. Das wirkt wie „WM, auf Wish bestellt“. Wenn es doch mal ins Studio geht und Lea Wagner die Zuschauer mit ihrem unerbittlichen Strahlbeton begrüßt, wirkt das Kölner Kabuff so glamourös wie das Wohnzimmer von Fiete Petersen in Mümmelmannsberg. Was geht, ARD? Wir hätten da neue Erklärungen für eure drei Buchstaben: Ausgesprochen reduziertes Design. Abstellkammer reicht denen. Oder auch: Alle Rundfunkgebühren durch?

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Top: Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger sind mal nah dran und mal weit weg. picture alliance / Federico Gambarini

Es ist nicht alles schlecht bei der ARD. Natürlich sieht man Esther und ihren Basti mit Heimvideo-Qualität immer noch lieber als fast alle anderen WM-Gesichter in 16K Hyper-OLED Ultra-Max+. Bei den beiden gilt: Arm, aber sexy! „Ich hab’ Sorgenfalten bei dir auf der Stirn gesehen“, erkundigt sich Esther fürsorglich. „Nee, das sind andere Falten“, beruhigt sie ihr Lieblingsexperte. Toll wie immer auch Almuth Schult („Ich kann Kap Verde so fühlen“) – die aber als Co-Kommentatorin neben Tom Bartels verschenkt ist. Hallo, ARD: Wir fordern mehr Mut zur Almuth!

Top: ZDF

Mehr Leute, mehr Glamour: Das ZDF punktet mit zwei Moderatoren und vier Experten auf dem XXL-WM-Sofa. Screenshot/ZDF

Gegen das ARD-Studioverlies ist die WM-Arena des Zweiten im Berliner Hauptstadtstudio Zollernhof das reinste Maracanã. Okay, die Expertencouch ist oft so vollgestopft wie früher bei „Wetten, dass...?“ – nur, dass niemand nach einer Viertelstunde zum Flieger muss. Aber es macht Freude, den ZDF-Weltmeistern Chris Kramer und Per Mertesacker beim Palavern zuzuhören. Zuletzt hat Kramer das Portugal-Remis gegen die DR Kongo so erklärt: „Die Favoriten haben große Probleme gegen tief stehende Mannschaften. Sie spielen so ein bisschen ‚Around the Cake‘, wie der Engländer sagen würde.“ Da brummte Mr. Mertesacker aus London: „Der Engländer sagt das nicht.“ Christian Streich lobt bei solchen Gelegenheiten zu Recht: „Schgut.“

Flop: ZDF-Programmplanung

Beim WM-Auftakt war das Zweite zu spät dran und verpasste den Start der Eröffnungsfeier. Zuletzt bei Österreich gegen Jordanien war das ZDF zu früh dran – und verabschiedete sich im Internetstream noch während der Nachspielzeit. Offenbar war die amtliche Spiele-Höchstdauer von zwei Stunden überschritten. Ebenfalls ein Ärgernis im Zweiten: Claudia Neumann, die bei Portugal neuartige Spieler wie „Fernando Fernandsch“ erfand. Es sind bei der WM so viele exzellente TV-Frauen am Start, von Christina Rann bis Tabea Kemme – zu denen die Neumann mit ihrem Holperdeutsch („portugiesische Gefahrenauslöser“) nicht gehört.

Des isch e Genuss an dr Taktiktafel: Trainer-Legende Christian Streich Screenshot/ZDF

Top: Chrischtiano Streich

Die schrullige Experten-Neuverpflichtung des ZDF benutzt in Analysen („Wenn du de Ball hasch“) mehr „sch“ als portugiesische TV-Reporter („Bruno Fernandsch“) während eines ganzen Spiels. Isch Chrischtiano Streich womöglich Schwarzwald-Portugiese? Kultig auch seine Aussprache des Wörtchens „ich“. Motto: „Äch denke, also bin äch.“ Bei seinen schlauen Analysen an der Magnettafel wirkt Analog-Streich beinahe wie Ernst Happel 1982 vor Felix Magath, Manfred Kaltz und Horst Hrubesch: „Manni, mit deine Bananeflangge überlischtesch du jäde Gägna, des sag äch dir!“ Schgut, ächt gut!