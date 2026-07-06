Für Ex-Bundestrainer Berti Vogts ist Jürgen Klopp die Idealbesetzung als neuer Nationaltrainer. Um den deutschen Fußball wieder an die Weltspitze zu führen, wünscht sich der 79-Jährige jedoch Matthias Sammer als starken Mann an Klopps Seite.

Matthias Sammer war von 2006 bis 2012 DFB-Sportdirektor. picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts sieht Jürgen Klopp als einen mehr als würdigen Erben an, würde dem Wunschkandidaten des deutschen Fußballs aber Matthias Sammer an die Seite stellen. „Matthias wäre die perfekte Ergänzung, je mehr Kompetenz da ist, desto besser“, schrieb Vogts in seiner Kolumne für die „Rheinische Post“.

„Klopp ist für mich der Beste, den wir im Moment haben“, meinte Vogts über die Traumlösung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der nach dem neuerlichen WM-Desaster zurückgetreten war.

Berti Vogts lobt Jürgen Klopp in höchsten Tönen

Anzeige

„Er hat den Ehrgeiz, etwas zu bewegen, er hat das Fachwissen, um die Mannschaft nach vorn zu bringen, er hat das Feuer, um zu begeistern, er ist ein guter Kommunikator und er hat ein internationales Flair durch seine erfolgreiche Arbeit in Liverpool, das lässt ihn einen anderen Blick auf den deutschen Fußball haben.“

Dennoch machte sich Vogts für eine Doppelspitze stark.

Anzeige

Vogts setzt sich für Sammer-Rückkehr zum DFB ein

„Es ist wichtig, dass der Bundestrainer einen starken Mann an seiner Seite hat. Und da fällt mir nur einer ein: Matthias Sammer.“ Der Europameister von 1996 und Klopp seien „starke Fußballpersönlichkeiten, die sich in der Vergangenheit gern mal gerieben haben. Das ist auch wichtig, aber im Sinne des Fußballs.“

Anzeige

Die WochenMOPO 27/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Ein Jahr Block-Prozess: Drama, Tränen und die Frage, wer lügt • Blutbad von Stade: Die rätselhafte Rolle der „Patentante“ • 16 Seiten Sport: Kann Klopp den deutschen Fußball retten? • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs schönstes Festival

Was noch wichtig ist aus Sicht des 79-Jährigen: „Wir brauchen jetzt absolute Experten, damit wir wieder Anschluss finden an die Weltklasse. Wir brauchen Menschen, die den Fußball lieben und leben.“

Sammer für „nötigen Ehrgeiz“ und „Teamgeist“

Klopp sei so einer und eine „Top-Lösung“. Der 59-Jährige „wird auch das Standing haben, seine Ideen durchzubringen. Wichtig ist, ihm die Möglichkeit zu geben und ihn nicht auszubremsen“.

Sammer als Nebenmann bringe den „nötigen Ehrgeiz“ mit, „der mir zuletzt in der Nationalmannschaft gefehlt hat“, schrieb Vogts.

„Den kann er ins Team tragen – und er kann Klopp den Rücken freihalten. Matthias Sammer hat den Charakter, um auf Spieler einzuwirken, er weiß, wie Erfolg geht, er war 1996 eine tragende Figur unseres letzten Europameister-Teams. Und er war ein Spieler, der den Wert des Teamgeistes kennt.“ (sid/ggg)