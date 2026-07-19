Kurz vor dem WM-Finale bekommt der DFB offenbar seinen Wunsch-Bundestrainer. Jürgen Klopp soll seinen Vertrag bei Red Bull vorzeitig verlassen können – seiner Präsentation als Nachfolger von Julian Nagelsmann stünde damit nichts mehr im Weg.

Kurz vor dem WM-Finale gibt es wohl eine entscheidende Bewegung in der Bundestrainer-Frage um Jürgen Klopp. Laut einem Bericht der „Bild“ lässt Red Bull den Wunschkandidaten ohne Bedingungen aus dem bis 2029 datierten Vertrag als Head of Global Soccer zum DFB ziehen. Auch Sky berichtete entsprechend.

Das sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Oliver Mintzlaff als Chef des österreichischen Getränkeimperiums und Klopp, wie „Bild“ ohne Quellenangabe berichtet. Laut „DPA“ hatte sich der 59-Jährige mit Mintzlaff am Samstag zu der geplanten Unterredung getroffen.

Klopps Berater Marc Kosicke hat derweil Berichte über eine angebliche Einigung zwischen dem Coach und dessen bisherigem Arbeitgeber Red Bull dem „SID“ gegenüber dementiert.

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Millionenablöse für Klopp vom Tisch

Nachdem eine Millionenablösesumme früh vom Tisch war, hatte es zuletzt geheißen, dass Red Bull mit „kreativen Lösungen“ vom DFB eine Art Entschädigung für die Trennung von seinem Top-Mitarbeiter erhalten solle. Im Gespräch war angeblich auch eine fortdauernde Repräsentantenrolle für Klopp, die jedoch auch im DFB kritisch gesehen wurde.

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DFB äußert sich nicht zu Verhandlungen

„Der DFB kommentiert den aktuellen Verhandlungsstand mit Jürgen Klopp nicht. Eine finale Entscheidung treffen die zuständigen Gremien“, teilte der DFB auf Anfrage mit.

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Der DFB kommentiert den aktuellen Verhandlungsstand mit Jürgen Klopp nicht. DFB

Am vorvergangenen Samstag hatten sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Stellvertreter Hans-Joachim Watzke mit dem Bundestrainer-Kandidaten in New York getroffen. Dabei wurde eine prinzipielle Einigung vorbehaltlich der noch ausstehenden Vertragsgespräche mit Red Bull und der Klärung von Sponsorenfragen über einen Vertrag für Klopp als Nachfolger von Julian Nagelsmann bis zur WM 2030 erzielt.

Klopp-Präsentation am Freitag geplant

Laut „DPA“ ist bei idealem Verlauf und der Klärung von letzten Details, wie es heißt, eine Präsentation von Klopp als 13. Chefcoach der Nationalmannschaft am kommenden Freitag in Frankfurt geplant. Entsprechend hatte auch der TV-Sender Sky von dem Zeitplan berichtet.

Klopp wird am Sonntagabend ab 18.30 Uhr als Experte von MagentaTV das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien in East Rutherford analysieren. Zuletzt hatte er die Auftritte auch für persönliche Stellungnahmen in der Bundestrainer-Frage genutzt. (dpa/ggg)



